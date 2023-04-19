Полиция проверит бюсты

Московская полиция проводит проверку по факту отправки политологам и журналистам бюстов, напоминающих тот, в котором была спрятана бомба для убийства военкора Владлена Татарского (Максим Фомин). Получатели статуэток не исключают, что за акцией могут стоять украинские силовики. Изготовитель бюстов называет заказчика подозрительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Сивков

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Константин Сивков

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Посылки сервисом СДЭК были направлены из Ульяновска политологам, журналистам и военным экспертам Константину Сивкову, Владиславу Шурыгину, Константину Исаеву, Тимофею Сергейчеву и Михаилу Терещенко. Во всех находился позолоченный бюст маршала Георгия Жукова. Обнаружив статуэтку, напоминавшую ту, с помощью которой 2 апреля террористами в Санкт-Петербурге был взорван Владлен Татарский, получатели в ряде случаев вызвали полицию.

Взрывотехники ничего опасного в посланиях не обнаружили.

Тем не менее в связи с отправкой подозрительных бюстов была начата проверка, по результатам которой полиция обещает принять процессуальное решение — возбудить уголовное дело или отказать в этом.

Политолог Константин Сивков, обратившийся в полицию, заявил «РИА Новости», что это акция устрашения, организованная СБУ или ГУР Генштаба Украины, направленная против тех, кто поддерживает российскую спецоперацию на территории Украины.

В свою очередь, отправитель Никита Барин пояснил «Ъ», что является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Ульяновске, работает под зарегистрированным брендом Barinson. Основа его бизнеса — изготовление статуэток и бюстов из гипсополимера. По словам Никиты Барина, статуэтки изготавливаются на заказ и затем рассылаются по России и всему миру по указанным заказчиком адресам.

Ситуацию он назвал «очень примитивной». «Ко мне обратился через "ВКонтакте" неизвестный человек, у него левая страница в VK на имя Санек Белозеров с какими-то левыми фотографиями. Но таких каждый день бывает достаточно, поэтому никаких подозрений это не вызвало, хотя странным показалось, что именно пять бюстов надо отправить ко Дню волонтера. Потом, правда, из СДЭК стали сообщать о всяких странностях, что им дверь не открывают, недовольство высказывают»,— рассказал Никита Барин.

Сергей Титов, Ульяновск; Николай Сергеев