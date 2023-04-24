Путин поддержал предложение Турчака выровнять денежное довольствие военных

Президент Владимир Путин встретился с первым зампредседателя Совета федерации Андреем Турчаком. Он рассказал главе государства о результатах рабочей группы по вопросам военной операции на Украине. В частности, господин Турчак предложил выровнять денежное довольствие военнослужащих, президент эту идею поддержал.

Андрей Турчак заявил, что рабочая группа, созданная по указу господина Путина в конце 2022 года, обработала более 25 тыс. обращений. Группа также подготовила ряд предложений, в их числе:

наделить участников территориальной обороны и добровольных народных дружин в регионах правом на ношение и применение оружия;

облегчить условия военной ипотеки (снятие ограничений по годам службы, которое сейчас должно превышать три года, сократить минимальный срок возврата средств с 10 лет до трех или пяти);

выровнять денежное довольствие бойцов (сейчас мобилизованный доброволец получает 195 тыс. руб., где бы он ни находился, а контрактник — только если он непосредственно на передовой);

ввести единый федеральный стандарт, включающий «минимально необходимый набор мер поддержки» для участников военной операции, а также предусмотреть дополнительно поддержку для регионов «с низкой бюджетной обеспеченностью, кто не может сам с этой задачей справиться»;

восстанавливать действие полиса ОМС на время отпуска бойца (сейчас по закону действие полиса ОМС на период военной службы приостанавливается);

упростить получение военными выплат на детей (исключить боевые и наградные при расчете доходов члена семьи за прошедшие 12 месяцев);

упростить требования по «инициативному созданию вооружения» (господин Турчак пожаловался, что сейчас такая инициативная разработка «сопряжена с прохождением достаточно большого количества бюрократических процедур» и «требуется тактико-техническое задание, множество согласований»).

Владимир Путин попросил отдельное внимание обратить на вопрос обеспечения «равных условий для всех, кто с оружием в руках борется за Россию». «Нам неважно, к какой категории человек относится; важно, как он относится к Родине,— вот это принципиальный вопрос. И нужно безусловно добиться этого равенства»,— убежден президент.

В апреле Совет федерации одобрил законопроекты, сокращающие сроки признания без вести пропавшими и погибшими участников военной операции на Украине. В числе разработчиков инициативы был Андрей Турчак. Ко второму чтению был расширен круг лиц, на которых распространятся новые нормы: в него включены добровольцы, заключившие контракт с военными компаниями, правоохранители, волонтеры и прочие граждане, «проживавшие или временно находившиеся» в зоне военной операции.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер