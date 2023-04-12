Совфед одобрил сокращение срока признания погибшими и пропавшими без вести в зоне спецоперации

Совет Федерации одобрил законопроекты, сокращающие сроки признания без вести пропавшими и погибшими участников военной операции на Украине. Оба закона затрагивают случаи, произошедшие после 24 февраля 2022 года.

Один законопроект упрощает получение справки о смерти военнослужащего, погибшего в ходе прохождения военной службы по призыву или в период мобилизации, в период военного положения и в военное время. Выдавать документ смогут не только медицинские организации или ИП, осуществляющие медицинскую деятельность, но и другие уполномоченные лица.

Второй проект закона уточняет, что для признания военнослужащего погибшим достаточно заявления его командира. Также до полугода снижается срок признания участника военной операции без вести пропавшим. До этого для подачи заявления нужно было ждать два года с момента окончания боевых действий.

«Законы позволят более оперативно оформлять документы, необходимые для производства различных социальных и страховых выплат и оказания мер социальной поддержки, как федерального, так и регионального уровней членам семей военнослужащих. Изменения также направлены на обеспечение сохранности имущества военнослужащих или возможности его наследования»,— сказано в пресс-релизе Совфеда.

Авторами законопроектов выступили, в частности, сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова, депутаты Павел Крашенников и Дмитрий Вяткин. Ко второму чтению был расширен круг лиц, на которых распространятся новые нормы: в него включены добровольцы, заключившие контракт с военными компаниями, правоохранители, волонтеры и прочие граждане, «проживавшие или временно находившиеся» в зоне военной операции. Первое чтение проекты прошли 4 апреля, второе и третье — 11 апреля.

Подробности — в материале «Ъ» «Гражданских приравняют к военным».

Лаура Кеффер