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Коммерсантъ FM
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НАМИ объявил о планах выпускать яхты под брендом Aurus

ФГУП НАМИ проводит переговоры с несколькими компаниями о расширении линейки бренда Aurus яхтами класса люкс, сообщил гендиректор предприятия Федор Назаров. По его словам, участие в переговорах принимает, в частности, Объединенная судостроительная корпорация.

Федор Назаров отметил, что говорить о возможных датах появления пассажирских судов класса люкс пока рано. «Пока еще переговоры ведем. После переговоров еще создание несколько лет займет»,— рассказал он на международной промышленной выставке «Иннопром» в Ташкенте (цитата по ТАСС).

В декабре 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о планах Aurus начать выпуск одежды, яхт и климатической техники. Позднее директор центра операционного маркетинга ФГУП НАМИ Дамир Каримов рассказал, что под брендом Aurus могут выпускать мебель, предметы интерьера и парфюм. Aurus также планирует выпускать электромобили и бизнес-джеты SSJ Aurus.

Российская марка автомобилей представительского класса Aurus запущена в 2013 году по заказу Минпромторга. Проект реализуется ФГУП НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Инвестиции со стороны государства в его создание составили 12,4 млрд руб.

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