Правительство предложило обязать работодателей определять ставку НДФЛ для уехавших сотрудников

Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в некоторых случаях взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж россиян после утраты ими российского налогового резидентства.

Согласно поправкам, российские компании в каждом конкретном случае будут сами определять, какую ставку по НДФЛ применять, оценивая, осуществляет ли их сотрудник или подрядчик деятельность в России или нет.

Сейчас уплата НДФЛ — обязанность самого гражданина, если в трудовом договоре или допсоглашении содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом. Пока он остается налоговым резидентом РФ, то платит 13-15%, нерезиденты платят — 30%. Правительственный документ предлагает переложить ответственность за уплату НДФЛ работающих за рубежом сотрудников на работодателя.

Законопроект предлагает ввести налоговые новшества с 1 января 2024 года. Они затронут как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров, которые получают вознаграждения из России.

Минфин в июле 2022 года подготовил законопроект о правке Налогового кодекса, согласно которой российский работодатель обязан сам удерживать НДФЛ 13% с налогового резидента, работающего за границей, и 30% — с нерезидента. В ноябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что склоняется к тому, чтобы не менять статус резидентства для россиян, работающих за границей. В марте 2023-го источник «Интерфакса» утверждал, что Минфин отказался от идеи увеличить налоги для работающих за границей россиян.