«Интерфакс»: Минфин отказался от идеи увеличить налоги для работающих за границей россиян

Министерство финансов России не будет менять правила налогообложения доходов для россиян, уехавших из РФ, но продолжающих работать на российские компании, сообщил «Интерфаксу» источник. В июле 2022 года Минфин предлагал законопроект, который вводил НДФЛ для работающих на удаленке нерезидентов (не находились в России в течение 183 и более дней за последний год).

Сейчас граждане РФ, утратившие статус налогового резидента России, но работающие на российскую компанию, освобождаются от уплаты подоходного налога с получаемой зарплаты, поскольку она уже является доходом от источника вне страны, при условии, что в их трудовом договоре есть упоминание о работе за границей. Пока количество дней работы за границей не превысило 183, такой работник обязан самостоятельно уплатить налог за этот период по ставке 13%, подав в ФНС по окончании года налоговую декларацию 3-НДФЛ.

В июле Минфин подготовил законопроект о правке Налогового кодекса, согласно которой российский работодатель обязан сам удерживать НДФЛ 13% с налогового резидента, работающего за границей, и 30% — с нерезидента. По словам собеседника агентства, Минфин решил отказаться от этой инициативы, но применить соответствующий метод налогообложения в отношении уехавших из России фрилансеров, которые работают в российском сегменте интернета либо с использованием размещенных в РФ технических, программно-аппаратных средств. При этом собеседник агентства отметил, что фрилансеров, работающих за границей в статусе самозанятых или ИП, нововведения также не коснутся.

24 ноября министр финансов Антон Силуанов заявил, что склоняется к тому, чтобы не менять статус резидентства для россиян, работающих за границей. Благодаря этому они смогли бы платить налоги по той же ставке, что и работники в РФ,— 13%. В декабре заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев рассказал о внесении в Госдуму законопроекта, который предлагает увеличить подоходный налог россиян-нерезидентов в статусе самозанятых с 4–6% до 30%.

Подробнее о предложении повысить налоги уехавшим из России самозанятым — в материале «Ъ FM» «К уехавшим россиянам подходят индивидуально».

Эрдни Кагалтынов