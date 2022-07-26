От НДФЛ не уйдешь

Минфин не забыл о гражданах, уехавших из РФ, но продолжающих работать на российские компании. Сейчас после полугода пребывания в другой стране такие работники теряют статус налогового резидента РФ и освобождаются от уплаты подоходного налога с получаемой зарплаты, поскольку она уже является доходом от источника вне РФ. Подготовленной поправкой к Налоговому кодексу (НК) Минфин намерен развернуть ситуацию и считать перечисляемые заграничным «удаленщикам» выплаты «доходом от российских источников». Это означает введение для них как для нерезидентов 30-процентного налога на доходы физических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Минфина дошли руки до налогообложения заграничных дистанционных работников (на фото — глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ У Минфина дошли руки до налогообложения заграничных дистанционных работников (на фото — глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минфин подготовил законопроект о правке Налогового кодекса, вносящий в него множество точечных изменений, направленных, как поясняет ведомство, «на повышение эффективности налоговой системы». Самая резонансная новация — о том, что «выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников». На уточняющие вопросы “Ъ” в ведомстве во вторник не ответили. Из написанного следует, что в случае одобрения минфиновской инициативы работники, находящиеся за границей более полугода и при этом удаленно работающие на российские компании, вместо нынешнего освобождения от НДФЛ с получаемых из России зарплат должны будут платить налог по ставке 30%.

Это следует из действующей ст. 209 НК, которая устанавливает, что физические лица — налоговые резиденты (те, кто находится в России больше 183 дней) платят налог как от источников в РФ, так и от источников за ее пределами, нерезиденты же платят НДФЛ только от источников в РФ. Особенность здесь в том, что, хотя зарплату заграничному работнику платит, к примеру, московская компания, в налоговом смысле эти суммы относятся к источникам дохода из-за пределов РФ. Это, в частности, Минфин разъясняет в письме №03-04-06/27827 от 14 апреля 2021 года — оплата за работу на отечественные компании вне России согласно пп. 6 п. 3 ст. 208 «для целей налогообложения относится к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации».

Таким образом, приравнивая сейчас выплаты отечественных компаний «удаленщикам» к доходам от российских источников, Минфин не без изящества накладывает на таких нерезидентов обязанность платить с них НДФЛ — сейчас, повторим, они от налога освобождены. Ставка НДФЛ, как известно, для нерезидентов повышенная — 30% вместо стандартных 13%.

Поясним, что официально «переместив» работника на заграничное рабочее место, работодатель сейчас перестает быть для него налоговым агентом (то есть уже не может удерживать НДФЛ), поскольку зарплата уехавшего уже становится доходом от источника вне России. Поэтому за первые полгода после отъезда, (пока налоговое резидентство РФ сохраняется) такой работник обязан самостоятельно уплатить налог, подав в ФНС по окончании года налоговую декларацию 3-НДФЛ. Принятие поправки Минфина, по всей видимости, изменит ситуацию — признание выплат уехавшим доходом от источника в России вновь делает организацию налоговым агентом. В этом состоит хорошая новость поправки: подавать декларацию за период сохранения налогового резидентства уже не придется, компания удержит налог сама.

Отметим, что действовавшее до сих пор освобождение уехавших нерезидентов от налога с российских доходов выглядело логичным, поскольку по общему правилу заработки живущих за границей облагаются местными налоговыми органами, когда они уже там становятся налоговыми резидентами. После принятия поправки Минфина возникают риски двойного налогообложения — в большинстве случаев они, впрочем, снимаются наличием у РФ двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с другими странами. Их у России более 80, такие соглашения подписаны с основными государствами мира (офшоры в их число по понятным причинам не входят). Из крупных юрисдикций Россия, напомним, в прошлом году денонсировала СИДН с Нидерландами (после неуспешных переговоров о затребованном РФ повышении ставки налога на уходящие за рубеж дивиденды и проценты).

Другой помимо рисков двойного налогообложения связанный с поправкой момент — как именно налоговые органы смогут контролировать применение повышенной ставки к уехавшим за границу дистанционным работникам. Отметим, что в общем смысле часть ответственности за это лежит на работодателе — Минфин в своем письме 2021 года напоминает, что ст. 57 Трудового кодекса РФ обязывает указывать место работы в трудовом договоре, что влечет за собой особенности налогообложения. Однако, можно предположить, что такие допсоглашения к трудовому договору при отъезде сотрудника в российских реалиях заключаются далеко не всегда. Налоговики же располагают той информацией о резидентстве, которую им предоставляют налоговые агенты — работодатели.

По словам экспертов, налоговики в индивидуальных случаях могут запрашивать сведения у пограничной службы о пересечении границы заинтересовавшим их гражданином (например, если речь идет о крупном должнике перед бюджетом).

Но системы автоматизированного сбора данных об уехавших для определения их налогового резидентства нет. С другой стороны, в первые полгода после отъезда у «удаленщика», вероятно, возникнет необходимость открыть банковский счет в стране пребывания, о котором он обязан сообщить российской налоговой службе, после чего у нее возникнет вопрос о сроке пребывания вне РФ.

Вадим Вислогузов