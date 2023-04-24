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Коммерсантъ FM
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Материалы для выдачи Софьи Сапеги в Россию переданы в Пресненский суд Москвы

Белорусский суд направил материалы по приговору россиянке Софье Сапеги в Пресненский суд Москвы в рамках ее передачи на родину, заявил в интервью ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко. По его словам, материалы поступили на прошлой неделе.

Софья Сапега

Софья Сапега

Фото: личный архив Софьи Сапеги / Европейский гуманитарный университет

Софья Сапега

Фото: личный архив Софьи Сапеги / Европейский гуманитарный университет

«Далее решение суда по данному вопросу будет направлено в компетентный орган Республики Беларусь для принятия окончательного решения относительно передачи осужденной»,— уточнил господин Чуйченко. Примерные сроки он не назвал.

Софья Сапега была задержана в мае 2021 года вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем — бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, который рассказывал о протестах в Белоруссии. В мае 2022-го белорусский суд приговорил девушку к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. В апреле 2023-го была запущена процедура передачи госпожи Сапеги в Россию, она дала согласие на экстрадицию в РФ. Генпрокуратура Белоруссии также одобрила это.

Лаура Кеффер

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