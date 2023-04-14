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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура Белоруссии согласилась передать Софью Сапегу России

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что удовлетворила ходатайство осужденной в стране россиянки Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания. Как сообщило «РИА Новости» надзорное ведомство, она будет передана после получения гарантий исполнения приговора от России.

Фото: Leonid Shcheglov / Pool / AP

Фото: Leonid Shcheglov / Pool / AP

Генпрокуратура добавила, что Белоруссия не видит препятствий для удовлетворения ходатайства. Согласие о передачи Софьи Сапеги уже направлено российской стороне. «При этом причиненный противоправными действиями Софьи Сапеги вред возмещен в полном объеме»,— добавили в ведомстве.

Ранее сегодня, 14 апреля, о предварительном согласии Минска сообщал адвокат девушки Антон Гашинский. После получения документов российский суд должен рассмотреть ее материалы.

В мае 2022 года года белорусский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. Она была задержана в мае 2021 года вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA (освещал протесты в Белоруссии в 2020 году) Романом Протасевичем.

Лусине Баласян

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