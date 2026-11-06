Мосбиржа в октябре отметила максимум открытий ИИС с конца 2025 года

В октябре также вырос нетто-приток средств клиентов на ИИС-3 — до 43 млрд руб. за месяц, что тоже стало максимальным результатом с декабря. По словам господина Блохина, в прошлом месяце «каждый четвертый рубль на фондовом рынке инвестировался через ИИС». «Обычно основной пик открытий — это конец и начало года, декабрь и январь. Сейчас мы видим, что рост начался раньше, чем в прошлом году»,— добавил старший управляющий директор биржи.