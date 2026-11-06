Мосбиржа в октябре отметила максимум открытий ИИС с конца 2025 года
За октябрь российские инвесторы открыли 92,5 тыс. новых индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), заявил РБК старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин. Это максимум зарегистрированных ИИС за месяц с декабря 2025 года. В месячном выражении число открытий выросло на 31,6%, год к году — на 41%.
ИИС-3 — индивидуальный инвестиционный счет, который был введен в 2024 году на смену ИИС-1 и ИИС-2. Это аналог брокерского счета, но с особыми налоговыми льготами. На ИИС-3 можно покупать только российские финансовые инструменты.
В октябре также вырос нетто-приток средств клиентов на ИИС-3 — до 43 млрд руб. за месяц, что тоже стало максимальным результатом с декабря. По словам господина Блохина, в прошлом месяце «каждый четвертый рубль на фондовом рынке инвестировался через ИИС». «Обычно основной пик открытий — это конец и начало года, декабрь и январь. Сейчас мы видим, что рост начался раньше, чем в прошлом году»,— добавил старший управляющий директор биржи.
По расчетам «Ъ-Инвестиций», за два года действия нового механизма было открыто около 1,3 млн ИИС-3, подавляющее большинство из которых — брокерские. Как сообщал Центробанк, по итогам 2025 года общее число действующих ИИС превысило 6,4 млн шт. За год число счетов выросло на 345 тыс., что в шесть раз больше прироста за 2024 год.