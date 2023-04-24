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Коммерсантъ FM
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РБК: Минфин и ЦБ завершили разработку проекта о долгосрочных сбережениях

Минфин и Центробанк направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений, сообщили источники РБК. Документ рассмотрят на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 24 апреля.

Законопроект предполагает, что долгосрочные сбережения будут формироваться гражданами самостоятельно за счет взносов и средств ранее созданных пенсионных накоплений. Производить взносы сможет работодатель.

Документ предусматривает возможность получения налогового вычета в размере 52 тыс. руб. ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. руб. и возможность софинансирования отчислений со стороны государства. Господдержка будет действовать три года (максимальный размер доплаты со стороны государства составит 108 тыс. руб.). Господдержка будет доступна тем, кто вступит в программу в первые три года ее действия. Минимальная сумма вложений для стимулирующего взноса составит 2 тыс. руб.

Операторами сбережений станут негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Они будут получать вознаграждение в размере 0,6% от средней стоимости средств и до 15% от дохода от инвестирования. Договор с НПФ можно заключить с 18 лет, стартовый взнос определяет гражданин, периодичность взносов — через договор. Можно заключать неограниченное число договоров. Внесенные средства будут застрахованы на 2,8 млн руб.

Доступны два вида выплат: срочные и пожизненные. Первые назначаются на срок не менее 10 лет. Выплаты рассчитываются делением накоплений на коэффициент ожидаемого периода выплат. В пожизненных выплатах коэффициент рассчитывается пенсионным фондом по данным об ожидаемой продолжительности жизни. Если размер одной пожизненной выплаты составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера, то накопления выплачиваются единовременно.

Вложенные личные средства до наступления основания выплаты можно забрать в любое время в размере, указанном в договоре. Нельзя будет забрать средства «старой» накопительной пенсии, переведенные в программу, средства софинансирования государства и инвестиционный доход. Досрочно забрать деньги и не потерять процентный доход можно при наступлении «особых жизненных ситуаций». Речь идет о дорогостоящем лечении участника программы или его близких родственников, а также получения высшего образования ребенком.

Проект программы долгосрочных сбережений граждан Минфин представил в декабре 2022 года. По словам главы министерства Антона Силуанова, программа направлена на получение гражданами дополнительного дохода в будущем и, с другой стороны, на стимулирование источников внутреннего финансирования экономики. Президент Владимир Путин в середине марта поручил Минфину и ЦБ обеспечить поправки в законодательство для запуска программы.

Леонид Уварчев

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