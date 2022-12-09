Минфин предложил софинансировать взносы россиян в объеме до 36 тыс. рублей в год

Министерство финансов в рамках стратегии развития финрынка до 2030 года подготовило проект программы долгосрочных сбережений граждан. Он предполагает господдержку в виде налогового вычета на сумму до 52 тыс. руб. ежегодно, софинансирования взносов в объеме до 36 тыс. руб. в год и страхования вложений на сумму 2,8 млн руб.

«Долгосрочные сбережения формируются человеком самостоятельно за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также перевода сформированных средств граждан на накопительную часть пенсии»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения пресс-службы Минфина.

Контроль за инвестированием средств будет осуществлять Банк России, однако предусматривается возможность заключить договоры с несколькими операторами. Программа позволит получать дополнительный доход после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций до ее назначения.

Программа сбережений предусматривает:

софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством — оно может составить до 36 тыс. руб. в год;

возможность получения налогового вычета — до 52 тыс. руб. ежегодно при уплате взносов гражданином в программу до 400 тыс. руб.;

страхование внесенных средств государством на сумму 2,8 млн руб. (что вдвое превышает уровень страхования банковских вкладов).

Сегодня, 9 декабря, участники общественного совета Минфина обсудили проект программы долгосрочных сбережений граждан. «Программа долгосрочных сбережений, разработанная Минфином и Банком России, направлена с одной стороны на получение гражданами дополнительного дохода в будущем, с другой стороны, на стимулирование источников внутреннего финансирования экономики»,— отметил министр финансов Антон Силуанов.

О планах по развитию финрынка читайте в публикации «Ъ» «Регулятор в тумане».

Мария Федотова