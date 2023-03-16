Путин поручил правительству и ЦБ обеспечить запуск программы долгосрочных сбережений

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку обеспечить внесение в законодательство изменений, необходимых для запуска программы долгосрочных сбережений. Текст соответствующего распоряжения главы государства опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Так, программа долгосрочных сбережений, согласно поручению главы государства, должна предусматривать:
- софинансирование государством расходов граждан на уплату добровольных взносов;
- предоставление гражданам налогового вычета в отношении уплаченных гражданами добровольных взносов;
- установление максимальной суммы страхового покрытия добровольных пенсионных накоплений граждан в размере 2,8 млн руб.
Дополнительно президент поручил обеспечить возможность граждан перевести пенсионные накопления на счета, открытые у оператора указанной программы.
Проект программы долгосрочных сбережений граждан Минфин представил в декабре 2022 года. По словам главы министерства Антона Силуанова, программа направлена на получение гражданами дополнительного дохода в будущем и, с другой стороны, на стимулирование источников внутреннего финансирования экономики.