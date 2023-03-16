Путин поручил правительству и ЦБ обеспечить запуск программы долгосрочных сбережений

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку обеспечить внесение в законодательство изменений, необходимых для запуска программы долгосрочных сбережений. Текст соответствующего распоряжения главы государства опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Так, программа долгосрочных сбережений, согласно поручению главы государства, должна предусматривать:

софинансирование государством расходов граждан на уплату добровольных взносов;

предоставление гражданам налогового вычета в отношении уплаченных гражданами добровольных взносов;

установление максимальной суммы страхового покрытия добровольных пенсионных накоплений граждан в размере 2,8 млн руб.

Дополнительно президент поручил обеспечить возможность граждан перевести пенсионные накопления на счета, открытые у оператора указанной программы.

Проект программы долгосрочных сбережений граждан Минфин представил в декабре 2022 года. По словам главы министерства Антона Силуанова, программа направлена на получение гражданами дополнительного дохода в будущем и, с другой стороны, на стимулирование источников внутреннего финансирования экономики.

Григорий Лейба