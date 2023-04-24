Работник двадцатипятилетия

В первом квартале этого года российские предприятия зафиксировали рекордную с момента начала наблюдений (1998 год) нехватку кадров, следует из опроса ЦБ. С наибольшими проблемами по части обеспеченности работниками столкнулись обрабатывающие производства, компании сфер водоснабжения, хранения и транспортировки. Менее других на нехватку кадров жалуются представители торговли и сферы услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Нехватка работников по итогам первого квартала 2023 года выросла в сравнении с предыдущими тремя месяцами, следует из проводимого Центробанком «Мониторинга предприятий» (основывается на опросе 14 тыс. работодателей из нефинансовых секторов экономики РФ). По их оценкам, текущая обеспеченность работниками снизилась до минимальных значений с начала наблюдений ЦБ (с 1998 года) и составила минус 18 баллов.

Наиболее острой проблема остается для обрабатывающих производств (минус 28 баллов), для предприятий промышленности (минус 25), водоснабжения (минус 23), добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения (по минус 22 балла). Наименьший дефицит сотрудников — в продажах автомобилей (минус 10), в оптовой торговле (минус 13) и в сфере услуг (минус 14).

Опрошенные ЦБ респонденты сообщают, что принимают меры для решения проблемы дефицита кадров, прежде всего индексируют зарплаты и проводят обучение персонала. При этом опрошенные представители предприятий обработки признают, что индексация выплат остроты проблемы не снимает, особенно по части специалистов узкого профиля.

Отметим, что, по мнению некоторых исследователей, дефицит работников по ощущениям самих работодателей может быть преувеличен. Так, недавнее исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) показало, что такие опросы не всегда согласуются с данными о соотношении спроса и предложения на труд на макроуровне. Завышаться же оценки могут потому, что, как и любые другие соцопросы, они описывают то, что вызывает у респондентов наибольшее беспокойство, например, наличие труднозаполняемых вакансий. В частности, в ВШЭ говорят о преувеличении нехватки на рынке труда РФ инженерных кадров (подробнее см. “Ъ” от 13 апреля).

Отметим, что упомянутое работодателями в опросе увеличение зарплат в качестве ответа на нехватку рабочих рук как минимум не является всеобщим. Рекрутеры говорят скорее о точечных изменениях зарплатных предложений, что не свидетельствует о том, что предприятия всерьез готовы повышать зарплаты (см. “Ъ” от 27 марта). В то же время последняя доступная статистика Росстата свидетельствует о повышении номинальных зарплат в январе этого года на 12,6% к январю 2022-го (в реальном выражении зарплаты выросли только на 0,6%). Напомним, что статистика фиксирует и рекордно низкий уровень безработицы — 3,5% в феврале.

На фоне рекордно низких оценок обеспеченности работниками опрос ЦБ фиксирует позитивные ожидания работодателей от перспектив найма в ближайшие месяцы. Предприятия рассчитывают увеличить численность работников, особенно в обработке, строительстве, торговле, в сфере транспортировки и хранения, водоснабжения и водоотведения. Это может быть связано с сезонным выходом на рынок труда новых специалистов, заканчивающих колледжи и вузы. В этом году Минтруд «сводит» их с работодателями на «Всероссийской ярмарке трудоустройства», на которой представлено более 330 тыс. вакансий. Часть работодателей может надеяться на государственные программы обучения и переобучения работников — как сообщил в пятницу глава Минтруда Антон Котяков, сейчас в рамках нацпроекта «Демография» обучение проходят 28 тыс. человек.

Анастасия Мануйлова