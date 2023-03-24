На все четыре стороны

Институт социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) представил четыре возможных сценария развития российского рынка труда и изменения уровня жизни в период до 2030 года. Они описывают разные сочетания степени санкционного давления на РФ и перспектив развития мировой экономики. Улучшение показателей реальных доходов и уровня бедности, по оценкам экспертов, может обеспечить только сочетание роста глобального ВВП и ослабления санкций. В остальных представляющихся более реалистичными сценариях население РФ столкнется с ростом безработицы и уровня бедности, с сокращением доходов и зарплат. Следствием этих процессов станет снижение доли среднего класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три из четырех сценариев ВШЭ для рынка труда предполагают, что востребованность служб занятости в среднесрочной перспективе заметно вырастет

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Три из четырех сценариев ВШЭ для рынка труда предполагают, что востребованность служб занятости в среднесрочной перспективе заметно вырастет

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В основе подготовленных Институтом социальной политики ВШЭ четырех возможных сценариев развития российского рынка труда и изменения уровня жизни — опрос 25 профильных экономистов из различных научных институтов РФ. В ходе опроса, проведенного по методологии «форсайт» (экспертная оценка стратегических направлений социально-экономического и инновационного развития), респонденты дали свои прогнозы о возможных траекториях изменения уровней безработицы и занятости, показателей бедности и доли среднего класса. Все сценарии также базируются на макроэкономическом прогнозе, подготовленном аналитиками ВШЭ.

Первый из получившихся сценариев — «Новая вовлеченность» — предполагает одновременное ослабление санкций и рост мировой экономики. По нему многие отрасли, обеспечивающие базовые потребности экономики и населения, покажут умеренный рост доли занятых по мере преодоления шоков 2022 года. К числу таких отраслей относятся строительство, промышленность, сельское хозяйство, туризм. Относительно благополучной при таком сценарии может быть динамика занятости на транспорте, в логистике и торговле. До 2025 года эксперты ожидают и роста числа предпринимателей и самозанятых (правда, уже к 2030 году этот процесс начнет замедляться). Благодаря позитивной динамике рынка труда доходы населения в рамках этого сценария будут примерно на 2% превышать уровень 2021 года, зарплата вырастет в реальном выражении на 2% к 2025 году и на 5% к 2030-му. Ожидаемый уровень бедности при таком позитивном сценарии в 2026–2030 годах может составить 9,8% (в 2022 году, по данным Росстата, он был равен 11,8%). Доля среднего класса, скорее всего, при этом будет сначала сокращаться с нынешних примерных 28%, а затем к 2030 году вырастет до 30%.

Второй сценарий — «Не у дел» — основан на предположении, что мировая экономика будет расти, а санкции в отношении России усилятся. В этом случае эксперты ожидают роста уровня безработицы до 6% к 2025 году и до 5,4% к 2030 году, сокращения размера реальных доходов и зарплат примерно на 7% к 2025 году. Уровень бедности повысится до 14% от численности населения, а средний класс сократится до 15% и поменяет свой состав — в нем вырастет доля работников силовых структур, IT-специалистов и предпринимателей.

Третий сценарий, который эксперты назвали «Склад на пожаре», предполагает, что санкции в отношении России будут ослабевать, однако мировая экономика войдет в фазу стагнации или спада. В этом случае уровень безработицы вырастет до 5,8% к 2025 году и останется на практически том же уровне до 2030 года. Занятость снизится в сферах общественного питания, в гостиничном и туристическом бизнесе, в финансах и страховании, вырастет — в сфере информационных технологий, на транспорте и в логистике. Прогнозы реальных денежных доходов, динамики уровня бедности и сокращения численности среднего класса практически такие же, как и при втором сценарии.

Наконец, четвертый сценарий — «Турбулентное потерянное десятилетие» — рисует наиболее пессимистичную картину развития рынка труда и экономики в целом. Он реализуется при усилении санкционного давления в сочетании с глобальным кризисом и стагнацией мировой экономики. Уровень безработицы к 2030 году может составить 6,8%, риски безработицы могут проявиться в отношении широких групп населения, показатели реальных доходов и реальной зарплаты будут снижаться. Уровень бедности в 2026–2030 годах при этом составит 18,7%, а доля среднего класса сократится до 10–15% населения — до показателей 1990-х годов.

Анастасия Мануйлова