Инженеров вычеркивают из Красной книги

Дефицит работников инженерных специальностей, необходимых в строительстве, на транспорте и в промышленности, о котором говорят российские работодатели, может быть преувеличен. Это следует из анализа макростатистики рынка труда, проведенного Высшей школой экономики. Численность занятых в отраслях, где инженеры востребованы чаще всего, за последние 10 лет снижалась, а занятость таких специалистов, напротив, оставалась примерно на одном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дефицит кадров инженерных специальностей на российском рынке труда, о котором заявляют российские работодатели, может быть мнимым. Такой вывод можно сделать из доклада, который был презентован в марте этого года на семинаре Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики профессором департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Еленой Варшавской. В основе доклада — данные федерального наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, данные Росстата. Под «работниками инженерных специальностей» в работе подразумеваются все те, кто получил высшее образование инженерно-технического профиля.

Напомним, за последний год российские компании все чаще стали говорить о том, что сталкиваются с нехваткой кадров. На дефицит жаловались представители разных отраслей, однако наиболее часто с такими заявлениями выступали представители промышленного сектора, опрашиваемые экспертами Института экономической политики имени Гайдара (подробнее см. “Ъ” от 11 ноября 2022 года). Однако, как следует из доклада Елены Варшавской, эти данные вряд ли отражают объективную картину распределения инженерных кадров на российском рынке труда. Опросы работодателей, отмечается в работе, далеко не всегда согласуются с результатами оценки соотношения спроса и предложения на макроуровне и нередко дают завышенные оценки дефицита кадров, в первую очередь описывая ситуацию с поиском сотрудников на труднозаполняемые вакансии. Альтернативный способ оценить дефицит кадров основан на индикаторах рынка труда и учитывает уровень и динамику занятости и безработицы по профессиональным группам, изменение относительных зарплат работников, число вакансий и их соотношение с численностью безработных, а также показатели отработанного времени.

Статистика на макроуровне ставит под сомнение обоснованность утверждений о дефиците инженерных кадров, следует из доклада. Так, совокупное предложение рабочей силы с высшим инженерно-техническим образованием в России с 2010 года выросло на 13%, с 6,1 млн до 6,9 млн человек, потому что на рынок труда выходили многочисленные когорты работников, а уходили, напротив, малочисленные. При этом показатель агрегированного спроса на инженеров, как минимум, не увеличивался, а скорее всего, сжимался. Численность занятых в производственной сфере, в первую очередь в промышленности, а также строительстве, транспорте и связи, где сосредоточен основной спрос на труд специалистов инженерно-технического профиля, в 2000–2019 годах сократилась на 710 тыс. человек. Кроме того, в 2010–2020 годах уровень занятости у инженеров (для мужчин — 90–91%) соответствовал уровню занятости других профессионалов с высшим образованием, что также опровергает тезис о нехватке именно инженерных кадров. Наконец, показатели успешности выхода на рынок труда у выпускников-инженеров мало отличаются от аналогичных показателей для, например, выпускников-экономистов. В результате, заключает Елена Варшавская, проблема дефицита специалистов инженерного профиля, о которой настойчиво говорят работодатели, не связана с недостатком предложения и не может быть решена увеличением масштабов их подготовки.

«Мнимость» дефицита инженерных кадров может объяснять и скромную динамику зарплат в этой отрасли — пока статистика, несмотря на заявления работодателей о нехватке кадров, не фиксирует резкого роста зарплатных предложений для таких работников, эксперты не ожидают их значительного роста и к концу этого года (подробнее см. “Ъ” от 27 марта). Отметим, что в перспективе данные доклада Высшей школы экономики также могли бы стать основой для нового подхода к перераспределению мест в вузах в соответствии с потребностями рынка труда — сейчас «увязать» их пытается Минтруд в рамках новой федеральной программы по поддержке занятости молодежи.

Анастасия Мануйлова