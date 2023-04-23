Мошенничество с землей, отпуск Евраева и возвращение украденной иконы в Ярославль

Икона-минея XVII века «Святцы на июль»
Фото: Ярославский музей-заповедник
По букве закона
В Ярославле возбудили уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве парка.
Жителя Гаврилов-Яма задержали за призывы к терроризму.
Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в рыбинском филиале «Канала имени Москвы».
В Ярославле прекращено уголовное дело о взрыве газа на Батова.
Прокуратура займется поездками мэра Ярославля. Кроме того, автомобиль экс-мэра Ярославля 81 раз нарушил ПДД, а директор ярославского ДГХ 25 раз превысил лимиты пробега на рабочем автомобиле.
В Ярославле бывшего замдиректора «ПАТП-1» оштрафовали за передачу взяток.
В Ярославле возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве с землей. Чиновники мэрии Ярославля могут стать фигурантами дел.
Отставки и назначения
Ярославскую область возглавил Андрей Колядин на время отпуска Михаила Евраева.
У «ЯрГЭТ», «ПАТП-1» и «Ярославского АТП» будет один руководитель.
Городская и региональная политика
Власти Тутаевского района расторгают контракт с проектировщиком парка.
Ярославль получит бюджетный кредит на преодоление кассового разрыва.
Мэрия Ярославля взыскала с ПАО «Россети Центр» плату за самовольно занятую землю.
Цитаты недели
«Валентина Владимировна Терешкова столько лет в думе. Избралась в надежде, чтобы решить вопрос с очистными сооружениями. Грешневиков 30 лет в думе, и 30 лет он не может решить эту проблему. Лисицын был губернатором лет 20, сейчас в думе. Тоже не может решить. Вы возьмите и скажите, когда эти очистные появятся? Когда Терешкова вздохнет спокойно. Ей что, надо вновь в космос выйти? Она это с удовольствием это сделает, чтобы не видеть тех, кто не решает эту проблему» (Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин потребовал построить очистные сооружения в Ярославле)
«Живет бабушка в деревне, пенсию ей приносит почтальон. Она раз в год на Пасху съездит на автобусе. И ей из-за этого придется куда-то ехать, оформлять транспортную карту, учиться ей пользоваться? Я категорически против ликвидации наличной оплаты льготного проезда» (Заместитель председателя комитета по транспорту облдумы Валерий Байло об отмене наличной оплаты льготного проезда на межмуниципальных маршрутах)
Цифры недели
Правительство Ярославской области уменьшит в 2023 году расходы на участие в выставочно-конгрессных и имиджевых мероприятиях на 21,1 млн руб.
Ярославское правительство выделит 32 млн на оздоровление транспортных предприятий.
Событие недели
В Ярославль вернули украденную полвека назад икону-минею XVII века.