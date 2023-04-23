Мошенничество с землей, отпуск Евраева и возвращение украденной иконы в Ярославль

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Икона-минея XVII века «Святцы на июль»

Фото: Ярославский музей-заповедник Икона-минея XVII века «Святцы на июль»

Фото: Ярославский музей-заповедник

По букве закона

В Ярославле возбудили уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве парка.

Жителя Гаврилов-Яма задержали за призывы к терроризму.

Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в рыбинском филиале «Канала имени Москвы».

В Ярославле прекращено уголовное дело о взрыве газа на Батова.

Прокуратура займется поездками мэра Ярославля. Кроме того, автомобиль экс-мэра Ярославля 81 раз нарушил ПДД, а директор ярославского ДГХ 25 раз превысил лимиты пробега на рабочем автомобиле.

В Ярославле бывшего замдиректора «ПАТП-1» оштрафовали за передачу взяток.

В Ярославле возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве с землей. Чиновники мэрии Ярославля могут стать фигурантами дел.

Отставки и назначения

Ярославскую область возглавил Андрей Колядин на время отпуска Михаила Евраева.

У «ЯрГЭТ», «ПАТП-1» и «Ярославского АТП» будет один руководитель.

Городская и региональная политика

Власти Тутаевского района расторгают контракт с проектировщиком парка.

Ярославль получит бюджетный кредит на преодоление кассового разрыва.

Мэрия Ярославля взыскала с ПАО «Россети Центр» плату за самовольно занятую землю.

Цитаты недели

«Валентина Владимировна Терешкова столько лет в думе. Избралась в надежде, чтобы решить вопрос с очистными сооружениями. Грешневиков 30 лет в думе, и 30 лет он не может решить эту проблему. Лисицын был губернатором лет 20, сейчас в думе. Тоже не может решить. Вы возьмите и скажите, когда эти очистные появятся? Когда Терешкова вздохнет спокойно. Ей что, надо вновь в космос выйти? Она это с удовольствием это сделает, чтобы не видеть тех, кто не решает эту проблему» (Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин потребовал построить очистные сооружения в Ярославле)

«Живет бабушка в деревне, пенсию ей приносит почтальон. Она раз в год на Пасху съездит на автобусе. И ей из-за этого придется куда-то ехать, оформлять транспортную карту, учиться ей пользоваться? Я категорически против ликвидации наличной оплаты льготного проезда» (Заместитель председателя комитета по транспорту облдумы Валерий Байло об отмене наличной оплаты льготного проезда на межмуниципальных маршрутах)

Цифры недели

Правительство Ярославской области уменьшит в 2023 году расходы на участие в выставочно-конгрессных и имиджевых мероприятиях на 21,1 млн руб.

Ярославское правительство выделит 32 млн на оздоровление транспортных предприятий.

Событие недели

В Ярославль вернули украденную полвека назад икону-минею XVII века.

Алла Чижова