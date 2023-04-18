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В Ярославль вернут украденную полвека назад икону-минею XVII века

В Ярославский музей-заповедник вернут минейную икону XVII века «Святцы на июль», которая была похищена в 1975 году из церкви Ильи Пророка. Церемония передачи в фонды музея состоится 21 апреля. Об этом сообщили в Обществе содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова и музее-заповеднике.

Церковь Ильи Пророка, Ярославль, Советская площадь

Церковь Ильи Пророка, Ярославль, Советская площадь

Фото: Дарья Петерсон

Церковь Ильи Пророка, Ярославль, Советская площадь

Фото: Дарья Петерсон

Икона была обнаружена только несколько лет назад в Германии, в частном собрании. В результате исследований установили происхождение древней иконы и обстоятельства ее похищения.

Сын погибшего мецената и основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова Георгий Абрамов приобрел икону-минею и вернул ее в Россию с целью передачи правообладателю – Ярославскому музею-заповеднику. По словам сотрудников, проводивших экспертизу, икона-минея находится в хорошем состоянии и не требует дополнительной реставрации.

Пять лет назад отец Георгия Абрамова уже передавал музею выкупленную им икону XVII века «Воскресение-Сошествие во ад», которую ему удалось обнаружить в одном из частных собраний Европы.

Михаил Абрамов (1963 – 2019) – предприниматель и меценат, основатель Музея русской иконы. Большой миссией для Михаила Абрамова был поиск и возвращение из-за рубежа произведений русской иконописи, вывезенных в предыдущие десятилетия. Более двадцати иконописных шедевров возвращены в Россию и переданы в государственные музеи. За эту деятельность Михаил Абрамов был удостоен премии «Меценат года».

Алла Чижова

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