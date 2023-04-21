Мэрия Ярославля взыскала с ПАО «Россети Центр» плату за самовольно занятую землю

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля к ПАО «Росссети Центр» о взыскании 820 тыс. руб. за фактическое использование земельных участков на улице Войнова. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молоток судьи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Молоток судьи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На улице Войнова, 12 в Ярославле находится административное здание ответчика, расположенное на арендованной у мэрии земле. Однако огороженный забором участок на 1424 кв.м. больше, чем по договору аренды. Земля используется без договора в том числе для парковки. Агентство потребовало выплатить арендную плату начиная с ноября 2019 года, посчитав использование земли необоснованным обогащением.

ПАО «Россети Центр» не признало требование. Ответчик утверждал, что здание было куплено в 1997 году ОАО «Ярэнерго», вместе с ним покупателю перешел в бессрочное пользование и земельный участок, который был впоследствии огорожен забором. В 2005 году договор о бессрочном пользовании был расторгнут, мэрия предоставила землю в аренду, но меньшей площади. Однако забор остался на месте.

«Требований о демонтаже ограждения не поступало. Содержание территории в надлежащем виде осуществляется обществом»,— приводится в решении суда позиция ответчика. Также ПАО «Россети Центр» утверждало, что спорным участком могут пользоваться все желающие. Но суд с этим не согласился.

«Суд приходит к выводу о том, что земельный участок площадью 1424 кв.м. используется ответчиком в целях эксплуатации и обслуживания принадлежащего ему административного здания, в том числе как автостоянка, не является благоустроенным в общеполезных целях, доступ на земельный участок для неопределенного круга лиц ограничен забором и воротами, также принадлежащими ответчику»,— говорится в решении Арбитражного суда Ярославской области.

Агентство смогло взыскать арендную плату лишь за три последних года, так как по более ранним срокам истек срок исковой давности. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Антон Голицын