Ярославль получит бюджетный кредит на преодоление кассового разрыва

Мэрия Ярославля получит из областного бюджета кредит в сумме 400 млн руб. на покрытие временного кассового разрыва. Проект решения о корректировке бюджета на 2023 год внесла в муниципалитет мэрия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля Мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Кредит предоставляется сроком на 90 дней. Изменения вносятся в источники финансирования дефицита бюджета и программу внутренних муниципальных заимствований.

В пояснительной записке сообщается, что основные параметры бюджета и муниципальный долг города не меняются. Ранее губернатор области Михаил Евраев сообщал, что все муниципальные образования региона заместили коммерческие кредиты бюджетными.

Антон Голицын