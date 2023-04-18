Ярославль получит бюджетный кредит на преодоление кассового разрыва

Мэрия Ярославля получит из областного бюджета кредит в сумме 400 млн руб. на покрытие временного кассового разрыва. Проект решения о корректировке бюджета на 2023 год внесла в муниципалитет мэрия города.
Мэрия Ярославля
Фото: мэрия Ярославля
Кредит предоставляется сроком на 90 дней. Изменения вносятся в источники финансирования дефицита бюджета и программу внутренних муниципальных заимствований.
В пояснительной записке сообщается, что основные параметры бюджета и муниципальный долг города не меняются. Ранее губернатор области Михаил Евраев сообщал, что все муниципальные образования региона заместили коммерческие кредиты бюджетными.