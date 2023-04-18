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Ярославская область сократит расходы на участие в форумах

Правительство Ярославской области уменьшит в 2023 году расходы на участие в выставочно-конгрессных и имиджевых мероприятиях на 21,1 млн руб. Сведения об этом содержатся в пояснительной записке к проекту закона о корректировке регионального бюджета на 2023 год. Проект закона внес в областную думу губернатор области Михаил Евраев.

Стенд Ярославской области на выставке "Золотая осень"

Стенд Ярославской области на выставке "Золотая осень"

Фото: Правительство Ярославской области

Стенд Ярославской области на выставке "Золотая осень"

Фото: Правительство Ярославской области

В частности, на 19,6 млн руб. снижены расходы на участие в таких мероприятиях, и еще на 1,5 млн — на их организацию.

«Сокращены расходы на участие региона в российских форумах, а также уменьшено количество средств на проведение Дня промышленности, отменено проведение Ярославского инвестиционного форума»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в областном правительстве, уточнив, что решение об этом принял губернатор Михаил Евраев.

Организацией участия региона в форумах сейчас занимается ГКУ ЯО «Центр выставочно-конгрессной деятельности». По данным источников «Ъ-Ярославль», учреждение может быть ликвидировано в рамках объявленного губернатором сокращения сотрудников областного правительства и подведомственных организаций. Официально в правительстве области эти сведения пока не подтверждают.

Антон Голицын

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