В Ярославле бывшего замдиректора «ПАТП-1» оштрафовали за передачу взяток

Ярославский районный суд признал бывшего заместителя директора АО «ПАТП-1» Антона Ильина виновным в посредничестве во взяточничестве. Информацию подтвердили в пресс-службе Ярославского областного суда.

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Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Антон Ильин дважды выступал посредником при передаче взяток от ярославских перевозчиков Александра Баранова (один из руководителей ООО «Транском-авто») и Хасьятуллы Гирфанова (директор ООО «Гирфтранс»). Взятки «за общее покровительство» господин Ильин передавал заместителю главного государственного инспектора госавтодорнадзора Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора (МУГАДН) Ространснадзора Алексею Кирьянову.

Изначально защита внесла ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием бывшего заместителя директора «ПАТП-1». Но ходатайство было отвергнуто, а судебный процесс продолжен. 14 апреля Ярославский районный суд признал Антона Ильина виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорил к штрафу в 430 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

На данный момент продолжается рассмотрение уголовного дела о взятке самого Алексея Кирьянова. В ближайшее время в Кировском районном суде должен начаться процесс о даче взяток, обвиняемым будет Александр Баранов. Рассмотрение уголовного дела Хасьятуллы Гирфанова в Ярославском районном суде приостановлено из-за болезни подсудимого.

Андрей Иванов