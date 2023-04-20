Ярославское правительство выделит 32 млн на оздоровление транспортных предприятий

Комитет областной думы по бюджету поддержал выделение 32,2 млн руб. на финансовое оздоровление транспортных предприятий, учредителем которых выступает правительство Ярославской области. Решение принято в рамках внесения поправок в закон об областном бюджете на 2023 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Туношна

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Аэропорт Туношна

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ярославское правительство намерено выделить 21,8 млн руб. на оздоровление АО «Аэропорт Туношна», еще 10,4 млн руб. направят на оздоровление АО «Ярославское автотранспортное предприятие». Ранее ярославский губернатор негативно оценивал состояние некоторых областных и муниципальных транспортных компаний. В марте Михаил Евраев рассказал, что долги АО «Аэропорт Туношна» составляют 200 млн руб., что по мнению главы региона показывает «уровень бесхозяйственности».

Андрей Иванов