Директор ярославского ДГХ 25 раз превысил лимиты пробега на рабочем автомобиле

В 2021-2022 годах автомобиль, который находился в распоряжении директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослава Овчарова, 25 раз превысил лимит пробега в месяц. Соответствующая информация была выявлена контрольно-счетной палатой Ярославле в ходе проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Овчаров

Ярослав Овчаров



«Ъ-Ярославль» сообщал, что палата выявила превышение лимитов мэром Ярославля Владимиром Волковым. Более подробная информация содержится в отчете о результатах проверки «Службы транспорта и технического обеспечения».

Согласно документу, автомобиль Ford Mondeo, находящийся в распоряжении директора ДГХ, в день проезжал от 140 до 160 км. Кроме того, машина постоянно использовалась вне рабочего времени в выходные и праздничные дни (в отдельные месяцы 100% дней). В проверенном периоде превышение месячного лимита, составляющего 2,7 тыс. км в месяц, допущено 25 раз — всего на 37 тыс. км. Однако директор ДГХ не выезжал за город без оформления командировок.

«Учитывая вышеуказанные факты контрольно-счетная палата приходит к выводу, что лимит пробега в отношении транспорта директора ДГХ не соответствовал объемам, обусловленным служебной необходимостью (высокая степень фактической загруженности, вызванная характером работы), а его размер был занижен»,— говорится в тексте отчета.

Более подробная информация приведена и о поездках экс-мэра Владимира Волкова. Автомобиль Toyota Camry, который находился в его распоряжении, превысил лимит 13 раз. В день машина проезжала от 70 до 900 км. В отчете отмечается, что машина не использовалась в нерабочее время, исключениями являются праздничные дни — мэр отправлялся в командировки на мероприятия ко Дню Победы. Для автомобиля мэра лимит пробега был установлен в 5,4 тыс. км. При этом мэр Ярославля много раз выезжал за пределы Ярославля без оформления командировок: 110 поездок с общим пробегом 59 тыс. км, в том числе в Москву и Московскую область. В этих поездках было израсходовано 326 тыс. руб. на бензин. Месячный пробег автомобиля мэра был превышен на 24,8 тыс. км.

«При осуществлении деятельности учреждения допущены нарушения порядка обеспечения материально-технического, информационного организационного и деятельности органов городского самоуправления, выразившиеся в превышении месячного лимита пробега. Отмечаем, что в связи с тем, что учреждением и мэрией в период проверки не представлены документы, позволявшие установить факт служебной необходимости поездок автомобиля Toyota Camry с выездом за пределы Ярославля без оформления командировок (110 поездок), расчетные расходы, произведенные для оплаты топлива на указанные поездки в сумме 326,3 тыс. руб., не отвечали принципу эффективности использования бюджетных средств и являлись неэффективным расходованием бюджетных средств»,— говорится в выводе отчета.

Алла Чижова