Автомобиль экс-мэра Ярославля 81 раз нарушил ПДД

В 2021-2022 годах в отношении автомобиля Toyota Camry, который находился в распоряжении бывшего мэра Ярославля Владимира Волкова, был выписан 81 штраф за нарушения правил дорожного движения. Соответствующая информация была выявлена контрольно-счетной палатой Ярославле в ходе проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Волков

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Владимир Волков

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Согласно информации, которая находится в отчете о результатах проверки «Службы транспорта и технического обеспечения», за период с 1 января 2021 года по 29 июля 2022 года в отношении автомобиля были выписаны штрафы за нарушения ПДД на общую сумму 51,8 тыс. руб. В отчете указывается, что штрафы оплачены, а из городского бюджета на эти цели деньги не расходовались.

«За период с 30.07.2022 по 31.12.2022 штрафов по указанному автомобилю не установлено, что свидетельствовало о положительных результатах принимаемых учреждением мер по организации работы с водителями по обеспечению безопасности дорожного движения»,— говорится в отчете.

Автомобиль Toyota Camry находился в распоряжении Владимира Волкова в период с 5 декабря 2018 года по 17 мая 2022 года, вплоть до отставки мэра. После ухода мэра Ярославля должность занимал Илья Мотовилов, до выборов Артема Молчанова.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2021-2022 годах автомобиль, который находился в распоряжении директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослава Овчарова, 25 раз превысил лимит пробега в месяц.

Алла Чижова