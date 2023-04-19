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Председатель Госдумы потребовал построить очистные сооружения в Ярославле

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал реализацию программы «Оздоровление Волги» в части строительства очистных сооружений в крупных волжских городах и потребовал построить очистные сооружения в Ярославле и Саратове. Об этом господин Володин заявил в ходе правительственного часа в Госдуме.

Река Волга в Ярославле

Река Волга в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Река Волга в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Председатель Государственной думы привел только одну цифру: 85% загрязнения рек связано со стоками объектов коммунальной инфраструктуры. Отсюда и задача - строительство очистных сооружений в крупных городах на Волге. По словам Вячеслава Володина деньги на эти цели выделены в рамках проекта «Оздоровление Волги», но с реализацией проблемы. В частности, в Ярославле.

«Валентина Владимировна Терешкова столько лет в думе. Избралась в надежде, чтобы решить вопрос с очистными сооружениями. Грешневиков 30 лет в думе, и 30 лет он не может решить эту проблему. Лисицын был губернатором лет 20, сейчас в думе. Тоже не может решить. Вы возьмите и скажите, когда эти очистные появятся? Когда Терешкова вздохнет спокойно. Ей что, надо вновь в космос выйти? Она это с удовольствием это сделает, чтобы не видеть тех, кто не решает эту проблему»,— заявил Вячеслав Володин, обращаясь к представителю Минстроя, который курирует строительство очистных сооружений.

Внятного ответа не прозвучало.

«В Ярославле очистных пока нет. Мы над этим работаем»,— сказал заместитель министра строительства РФ Алексей Ересько.

Валентина Терешкова в своем выступлении говорила не о космосе, а все о тех же отсутствующих очистных.

«У нас большая проблема в городе. И то, что мы можем погубить Волгу, начиная с Ярославля. Председатель правительства проблему знает»,— добавила Валентина Терешкова.

«Зато исполнители не знают, что там в Ярославле»,— не оставлял в покое чиновников глава Госдумы, анонсировав проведение специальных парламентских слушаний по проблеме «Оздоровления Волги».

Андрей Иванов

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