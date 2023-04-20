У «ЯрГЭТ», «ПАТП-1» и «Ярославского АТП» будет один руководитель

Назначенный генеральным директором АО «Яргорэлектротранс» («ЯрГЭТ) и АО «ПАТП-1» (принадлежат мэрии Ярославля) Денис Пырлог продолжит руководить АО «Ярославское АТП» (принадлежит правительству региона). Об этом господин Пырлог рассказал «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трамвайное депо в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Трамвайное депо в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Работать на городских предприятиях новый генеральный директор начнет с 24 апреля. Прежний руководитель «ПАТП-1» Игорь Рулев написал заявление об увольнении. Первоочередной задачей Дениса Пырлога станет присоединение «ПАТП-1» к «ЯрГЭТу» и погашение долгов предприятий. По данным «Ъ-Ярославль», кредиторская задолженность «ЯрГЭТа» составляет 270 млн руб., «ПАТП-1» — 426 млн.

«Погашение долгов необходимо до процедуры слияния. У предприятия есть имущество, которое может быть реализовано, в первую очередь, это автобусы. Задача-максимум — погасить долги за счет основных средств»,— сказал «Ъ-Ярославль» Денис Пырлог.

Работникам, которые еще остаются в «ПАТП-1», новый генеральный директор предложит работу в «Яргорэлектротрансе» и «Ярославском АТП». О возможном дальнейшем объединении «ЯрГЭТа» с «Ярославским АТП» Денис Пырлог пока не говорит. «Что касается слияния всех трех предприятий, мне об этом не известно»,— сказал господин Пырлог.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 2023 года правительство Ярославской области забрало на свой уровень полномочия по транспорту в Ярославле и Ярославском районе и провело аукционы по определению новых перевозчиков на автобусных маршрутах. Принадлежащее мэрии «ПАТП-1», занимавшее около 25% рынка автобусных перевозок, не приняло участие в аукционах. Одновременно департамент транспорта Ярославской области передал в концессию трамвайную инфраструктуру города ООО «Мовиста регионы Ярославль». Сейчас трамвайное и троллейбусное сообщение организует «Яргорэлектротранс».

Антон Голицын