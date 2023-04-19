Льготникам «Мир», наличным война

В Ярославской области с 1 октября планируют отказаться от наличных средств при оплате льготного проезда в межмуниципальном общественном транспорте. Льготникам нужно будет использовать персонифицированные транспортные карты или карты «Мир» с зарегистрированной социальной услугой. Законопроект об этом начала рассматривать Ярославская областная дума. В прокуратуре сомневаются, что все получатели льгот смогут без проблем оформить карты. Некоторые депутаты настаивают на сохранении наличной оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в областную думу проект закона о предоставлении льгот по оплате проезда в пригородном и междугороднем транспорте только с использованием персонифицированной электронной транспортной карты или карты жителя Ярославской области. Согласно проекту документа, наличный расчет для льготников или бесплатный проезд по удостоверению при таких поездках будет отменен. Законопроект предполагает переходный период с 1 мая по 1 октября 2023 года, когда льготники смогут оплатить проезд и картой, и наличными. С октября льготный проезд без персонифицированной карты будет невозможен. Законопроект 19 апреля рассмотрел комитет по социальной, демографической политике, труду и занятости Ярославской областной думы.

С 2016 года наличный расчет для льготников был отменен в городах на внутримуниципальных маршрутах. Тогда новшество вызвало недовольство пенсионеров, которые привыкли оплачивать половину стоимости проезда. Однако со временем льготники в Ярославле и Рыбинске привыкли к безналичному расчету или бесплатному проезду по электронной транспортной карте.

«Проектом закона предлагается распространить действие персонифицированных электронных транспортных карт и на межмуниципальные маршруты в пригородном и междугородном сообщении»,— сказала на заседании комитета директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Также региональное правительство предлагает еще один вариант льготной оплаты проезда — по «карте жителя Ярославской области», в роли которой будет выступать карта платежной системы «Мир» с зарегистрированной социальной услугой.

Госпожа Черемных заявила, что переход на безналичное получение льгот будет удобно для жителей.

Согласно Социальному кодексу Ярославской области, право на льготу в 50% при оплате проезда c 1 сентября по 30 июня имеют студенты высших и средних учебных заведений. От оплаты 75% стоимости проезда с 1 мая по 30 сентября освобождаются ветераны труда, военной службы, труженики тыла, реабилитированные, граждане пожилого возраста и ряд других категорий, в остальное время льгота для них составляет 50%. Участники войны, дети-инвалиды и некоторые другие группы полностью освобождены от оплаты проезда. Сейчас они могут получить льготу при предъявлении документа, подтверждающего такое право.

Сомнения в механизмах реализации нового законопроекта на заседании профильного комитета высказала представитель прокуратуры Ярославской области Ольга Гарина. Наибольшее опасения вызывает получение льготы студентами. Директор дептранса Татьяна Черемных, сказала, что большинство студентов получает на карту «Мир» стипендию и зарегистрировать льготу им будет нетрудно. Все высшие и средние учебные заведения будут давать списки студентов в ГБУ «Яроблтранском».

«Мы, получив в "Яроблтранскоме" списки льготников, далее подругружаем это все в систему. Студент заходит на сайт (у него уже есть привязанная льгота и карта "Мир") и он заносит данные своей карты на этот сайт. Таким образом мы получаем связку "льготник и карта". Карта привязывается к системе, и можно ей оплачивать проезд в транспорте со скидкой 50%»,— рассказала на заседании комитета директор ГБУ ЯО «Яроблтранском» Ксения Григорьева.

В прокуратуре опасаются сложностей при формировании списков льготников-студентов и получении ими карт.

«Тезис о том, что у нас все студенты имеют карты, не очень правильный, потому что студенты, обучающиеся на коммерческой основе, стипендию не получают и карту не имеют. Им нужно будет карту «Мир» банковскую получать. Беспокоит взаимодействие с вузами и сузами, это у нас коммерческие организации. Насколько они правильно поймут, что за списки нам нужны?»,— сказала старший помощник прокурора области Ольга Гарина, предположив, что в ходе реализации законопроекта возможны сбои.

По словам Татьяны Черемных, у остальных льготополучателей проблем не возникнет, так как у них уже есть транспортные карты. Заместитель председателя комитета по транспорту облдумы Валерий Байло предупредил, что такие карты есть лишь у жителей крупных городов.

«Живет бабушка в деревне, пенсию ей приносит почтальон. Она раз в год на Пасху съездит на автобусе. И ей из-за этого придется куда-то ехать, оформлять транспортную карту, учиться ей пользоваться? Я категорически против ликвидации наличной оплаты льготного проезда. Это принципиальная позиция. Должна быть альтернатива: или наличные, или карта»,— сказал «Ъ-Ярославль» Валерий Байло.

Депутаты выражали сомнения и в том, что льготу по картам удастся получить во время проезда, потому что мобильный интернет за городом зачастую не работает. В дептрансе же уверяют, что с безналичной оплатой на межмуниципальных маршрутах сейчас проблем нет.

Татьяна Черемных сообщила, что перевод льгот в безналичную форму необходим в том числе для проведения модернизации общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе. Ранее в дептрансе заявляли о планах полного отказа от наличной оплаты в ходе модернизации.

«Сейчас льготник в наших новых желтых автобусах у валидатора, у двери, оплатить проезд не может (на межмуниципальных маршрутах — «Ъ-Ярославль). А мы хотим такую возможность пассажирам дать. И разгрузить тем самым водителей»,— сказала госпожа Черемных на заседании комитета.

В пояснительной записке к законопроекту не сказано, какое количество льготополучателей затронет инициатива. По словам председателя комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Ярославской областной думы Ларисы Ушаковой, число их неизвестно.

«После принятия закона будет составляться реестр, будет период адаптации»,— сказала «Ъ-Ярославль» госпожа Ушакова.

Депутаты профильного комитета поддержали проект закона, он вынесен на очередное заседание Ярославской областной думы.