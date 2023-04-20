Чиновники мэрии Ярославля могут стать фигурантами уголовных дел

Чиновники мэрии Ярославля и администрации Ярославского района, которые участвовали в оформлении сделок с муниципальной землей, могут стать фигурантами уголовных дел. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Владимир Китаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» в Ярославле возбуждено шесть уголовных дел по мошенничеству с землей, еще три уголовных дела возбуждено в Ярославском районе. Общий ущерб от передачи муниципальной земли в частную собственность превысил 90 млн руб. В рамках возбужденных уголовных дел уже задержано несколько человек, которые имели отношение к сделкам. При этом в прокуратуре оговорились — чиновников проверяют отдельно.

«Установлены должностные лица в органах местного самоуправления, при участии которых происходило незаконное приобретение в собственность земельных участков. Их действиям также будет дана оценка на предмет совершения должностных преступлений. В перспективе речь может идти о возбуждении ещё целого ряда уголовных дел»,— заявил Владимир Китаев.

В прокуратуре не исключили, что в случае с чиновниками в Ярославле имела место одна общая преступная схема по оформлению мошеннических земельных сделок, сообщив, что готовы проверять всех, вплоть на главного должностного лица — мэра Ярославля. Материалы проверки касаются периода 2015-2019 годов, когда городом руководили Владимир Слепцов и Владимир Волков.

В Ярославском районе прокуратура также оценит действия чиновников районной администрации и проверит передачу всех земельных участков, которые предоставлялись в собственность по схеме, которая привела к возбуждению уголовного дела.

Андрей Иванов