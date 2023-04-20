Чиновники мэрии Ярославля могут стать фигурантами уголовных дел

Чиновники мэрии Ярославля и администрации Ярославского района, которые участвовали в оформлении сделок с муниципальной землей, могут стать фигурантами уголовных дел. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Владимир Китаев.
Мэрия Ярославля
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» в Ярославле возбуждено шесть уголовных дел по мошенничеству с землей, еще три уголовных дела возбуждено в Ярославском районе. Общий ущерб от передачи муниципальной земли в частную собственность превысил 90 млн руб. В рамках возбужденных уголовных дел уже задержано несколько человек, которые имели отношение к сделкам. При этом в прокуратуре оговорились — чиновников проверяют отдельно.
«Установлены должностные лица в органах местного самоуправления, при участии которых происходило незаконное приобретение в собственность земельных участков. Их действиям также будет дана оценка на предмет совершения должностных преступлений. В перспективе речь может идти о возбуждении ещё целого ряда уголовных дел»,— заявил Владимир Китаев.
В прокуратуре не исключили, что в случае с чиновниками в Ярославле имела место одна общая преступная схема по оформлению мошеннических земельных сделок, сообщив, что готовы проверять всех, вплоть на главного должностного лица — мэра Ярославля. Материалы проверки касаются периода 2015-2019 годов, когда городом руководили Владимир Слепцов и Владимир Волков.
В Ярославском районе прокуратура также оценит действия чиновников районной администрации и проверит передачу всех земельных участков, которые предоставлялись в собственность по схеме, которая привела к возбуждению уголовного дела.