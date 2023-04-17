Ярославскую область возглавил Андрей Колядин на время отпуска Михаила Евраева

Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Колядин исполняет обязанности губернатора на время отпуска Михаила Евраева, сообщили «Ъ-Ярославль» в региональном правительстве.
Андрей Колядин
Фото: Правительство Ярославской области
Губернатор Михаил Евраев с 17 апреля находится в отпуске, который продлится две недели. Андрей Колядин курирует вопросы внутренней политики региона, на данный момент он единственный заместитель губернатора, который постоянно находится в регионе.
Аналогичный статус имеет руководитель представительства Ярославской области при правительстве РФ Василий Горбунов. Еще одна ставка замгубернатора вакантна.