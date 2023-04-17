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Ярославскую область возглавил Андрей Колядин на время отпуска Михаила Евраева

Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Колядин исполняет обязанности губернатора на время отпуска Михаила Евраева, сообщили «Ъ-Ярославль» в региональном правительстве.

Андрей Колядин

Андрей Колядин

Фото: Правительство Ярославской области

Андрей Колядин

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев с 17 апреля находится в отпуске, который продлится две недели. Андрей Колядин курирует вопросы внутренней политики региона, на данный момент он единственный заместитель губернатора, который постоянно находится в регионе.

Аналогичный статус имеет руководитель представительства Ярославской области при правительстве РФ Василий Горбунов. Еще одна ставка замгубернатора вакантна.

Антон Голицын

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