Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в рыбинском филиале «Канала имени Мосвы»

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 159 УК РФ) при проведении строительных работ на территории Рыбинского района гидротехнических сооружений — филиала ФГБУ «Канал имени Москвы». Об этом сообщает Ярославская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбинский шлюз

Фото: РусГидро Рыбинский шлюз

Фото: РусГидро

Уголовное дело возбуждено после проверки прокуратуры. В 2021-2022 годах филиал проводил строительные работы на своих объектах. Авторский надзор над ними по государственному контракту осуществляло ООО «ПК «ПромПроект».

«В период с февраля 2021 г. по июль 2022 г. акты выполнения скрытых работ подписывались без фактического участия уполномоченных лиц организации. Без авторского контроля проведены ремонтные работы на сумму более 2 млн рублей»,— сообщили в транспортной прокуратуре.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре 2022 года начальник Рыбинского района гидротехнических сооружений — филиала ФГБУ «Канал имени Москвы» Тимур Борисов был уволен со своего поста после представления транспортной прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. Господин Борисов обжаловал увольнение в суде, но безрезультатно.

Антон Голицын