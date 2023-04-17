Жителя Гаврилов-Яма задержали за призывы к терроризму

УФСБ России по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности совершенные с использованием «Интернет») в отношении жителя Гаврилов-Яма. Противоправная деятельность гражданина была пресечена. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ России по Ярославской области Фото: Пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

УФСБ установило, что обвиняемый придерживался экстремистских взглядов и поддерживал вооруженные силы и политический курс Украины. Он публиковал в соцсетях посты с призывами к совершению диверсий в отношении ВС РФ, оказанию помощи ВСУ и к осуществлению физического уничтожения государственных деятелей.

«Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются»,— сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области

Алла Чижова