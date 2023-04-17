Власти Тутаевского района расторгают контракт с проектировщиком парка

МКУ «Центр контрактных отношений Тутаевского района» расторгает контракт на проектирование комплексного благоустройства центрального парка, расположенного в границах улиц Комсомольской, Дементьева и Соборной города Тутаева, рассказал директор МКУ Владимир Пшеничников. Сообщение об этом появилось в социальных сетях организации.

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Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Тутаев

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Проект благоустройства парка победил в конкурсе Минстроя. В октябре 2022 года состоялся аукцион на выполнение работ по проектированию, в котором победило ЗАО «Ярославльгражданпроект», предложившее цену 2,4 млн руб. при начальной цене контракта в 6 млн руб. По словам Владимира Пшеничникова, работы не были выполнены в срок.

«К 20 января проектная организация, которая победила в аукционе, должна была выдать нам положительное заключение и готовую проектно-сметную документацию, чтобы мы уже искали подрядную организацию и приступали к работам. Сегодня у нас 15 апреля, документации нет, положительного заключения нет, а те разделы проекта, которые к нам поступали, они, конечно, не поддаются никакой критике в части проработки, качества, какой-то мысли, они полностью отклоняются от той концепции, которую мы утверждали,— рассказал директор МКУ «Центр контрактных отношений Тутаевского района» Владимир Пшеничников.

Заказчик уже направил подрядчику уведомление о расторжении контракта. Также МКУ планирует включить «Ярославгражданпроект» в реестр недобросовестных поставщиков. Организация планирует найти нового проектировщика благоустройства городского парка.

Парк в Тутаеве стал победителем конкурса в 2022 году, на реализацию проекта местные власти получат 85 млн руб. по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Антон Голицын