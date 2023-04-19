В Ярославле прекращено уголовное дело о взрыве газа на Батова

Дзержинский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело о взрыве газа в доме 5 корпус 2 на улице Батова. Решение суда вступило в законную силу 14 марта 2023 года и опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв газа на улице Батова

Фото: Ъ-Ярославль Взрыв газа на улице Батова

Фото: Ъ-Ярославль

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», взрыв бытового газа на улице Батова произошел вечером 21 августа 2020 года. Три человека погибли, было полностью разрушено несколько квартир, а сам дом признан негодным для проживания. Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Обвинение было предъявлено одной из погибших — преподавателю музыкальной школы «Канцона» Елене Калошиной. «Установлено, что прорвался газовый шланг. Газ в свободном доступе поступал в квартиру до того момента, когда искра не привела к взрыву»,— рассказывал начальник отдела по расследованию особо важных дел областного управления СКР Роман Шеховцов.

В начале судебного процесса представитель обвиняемой внес ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью Елены Калошиной. Представитель прокуратуры и адвокат обвиняемой ходатайство поддержали, не возражала и сторона потерпевших. В итоге суд принял решение прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимой. Отдельно суд разъяснил, что данное основание для прекращения не является реабилитирующим.

Поданный потерпевшими гражданский иск остался без рассмотрения.

«Это обусловлено тем обстоятельством, что суд не разрешает по существу уголовное дело, вина скончавшегося лица не устанавливается, а следовательно, не может разрешить по существу и гражданский иск. При этом потерпевшему гражданскому истцу разъясняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства»,— отмечалось в решении Дзержинского районного суда.

Решение было вынесено 27 марта 2023 года, стороны вердикт не обжаловали, и 14 апреля решение вступило в законную силу. Отдельно в документе прописана судьба вещественных доказательств по делу.

«Резиновый газовый шланг с металлическим опуском и вентилем — уничтожить; компакт-диск с видеозаписью регистратора автомобиля, компакт-диск с видеозаписью камеры видеонаблюдения с дома № 3 корп. 4 по ул. Батова, документы ООО «Российский Союз Спасателей» относительно проверок вентиляционных каналов в доме № 5 корп. 2 по ул. Батова — хранить при материалах уголовного дела»,— говорится в решении.

Андрей Иванов