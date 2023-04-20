В Ярославле возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве с землей

По итогам проверок прокуратуры Ярославской области возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве с земельными участками. Расследованием занимается УМВД по Ярославской области. Об итогах проверки на брифинге для СМИ рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Владимир Китаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок на улице Попова

Фото: Прокуратура Ярославской области Участок на улице Попова

Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура проверила сделки с муниципальной землей в 2015-2019 годах, когда после возведения на арендованной земле объектов капитального строительства арендаторы получали право на льготную приватизацию земли за 15% от реальной стоимости. Как показала проверка, в реальности возведенные объекты были минимальной площади, а после оформления собственности они сносились.

«Один из хозяйствующих субъектов в 2017 году в аренду получил участок по улице Попова площадью более 6,5 тыс. кв. м. для строительства пейнтбольной площадки. Для создания видимости использования земельного участка по назначению, арендатор построил на земельном участке три хозпостройки общей площадью около 50 кв. м. И зарегистрировал на право собственности. Эти действия позволили арендатору выкупить земельный участок за сумму чуть менее 5 млн руб. При его кадастровой стоимости около 20 млн. То есть муниципальному образованию причинён ущерб в размере около 15 млн. руб. При этом площадь выкупленного участка в 132 раза больше площади объекта, для эксплуатации которого он был предоставлен»,— рассказал Владимир Китаев.

Как отметили в прокуратуре, после оформления права собственности хозпостройки были снесены, а земельный участок разделен на два. По одному из участков собственник инициировал получение разрешения на строительство многоквартирных домов. Аналогичная схема была применена при оформлении собственности на земельный участок в 2 га на пересечении улиц Блюхера и Урицкого.

«В 2017 году общество построило на указанном земельном участке магазин площадью 1 тыс. кв. м., что в 22 раза меньше площади земельного участка. После этого земельный участок был выкуплен по аналогичной схеме за 15% от его кадастровой стоимости. За 8 млн при его кадастровой стоимости в 54 млн руб. Затем собственник разделил земельный участок на два, при этом для обслуживания магазина он сформировал небольшой земельный участок площадью 0,2 га. Оставшуюся часть площадью 1,8 га собственник пытался продать за 120 млн руб.»,— отметил Владимир Китаев.

Такая же схема работала и в случае с так называемой березовой рощей на окраине Тверицкого бора в Ярославле.

«Земельный участок более 2 тыс. кв.м. предоставлен физическому лицу для строительства гаражей для легкового автотранспорта инвалидов. Арендатор собирает пакет документов о возведении двух гаражей, регистрирует на них право собственности, а затем выкупает земельный участок без торгов за 500 тыс. руб. при его кадастровой стоимости более 3,5 млн руб. При этом достоверно установлено, что реально никакого строительства гаражей не было, регистрирующие органы были введены в заблуждение. Кроме этого, вопреки требованиям закона собственник земельного участка получил в порядке перераспределения дополнительный земельный участок более 5 тыс. кв.м., выкупив его за 7 млн руб. и впоследствии продав за 67 млн»,— сообщил представитель областной прокуратуры.

Также нарушения выявлены при предоставлении земельных участков на улицах Курчатова, Калинина и Пожарского. Итогом проверки стало возбуждение шести уголовных дел по статье мошенничество в крупном и особо крупном размере.

«В настоящее время по уголовным делам проводятся активные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности. Проведена серия обысковых мероприятий, подозреваемые уже задержаны, им избраны меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены прокуратурой области на особый контроль»,— отметил Владимир Китаев.

Андрей Иванов