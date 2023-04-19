Прокуратура займется поездками мэра Ярославля

Контрольно-счетная палата Ярославля направила в прокуратуру материалы проверки эффективности использования бюджетных средств МКУ «Служба транспорта и технического обеспечения» в части поездок мэра Ярославля за пределы региона без оформления командировочного предписания. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля заявил председатель Контрольно-счетной палаты Ярославля Владимир Бондарь.

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Фото: Ъ-Ярославль Прокуратура Ярославля

Фото: Ъ-Ярославль

КСП проверяла использование служебного транспорта мэрии в 2021-2022 годах. Как пояснили в КСП, были установлены поездки мэра Ярославля за пределы региона, когда он пользовался служебным транспортом без составления командировочного предписания. Неэффективным признано расходование 362 тыс. руб.

«Мы это квалифицировали как неэффективное расходование, потому что у нас не хватило нормативно-правовой базы, которая бы нам позволила это квалифицировать как незаконные расходы. Мы констатировали факты, что были выезды в Московскую область без командировочного предписания. Материалы переданы в прокуратуру, они ими занимаются»,— рассказал депутатам Владимир Бондарь.

Без ответа остался вопрос депутата Анатолия Каширина, который интересовался, кто и как будет возвращать неэффективно потраченные деньги. Также депутат предложил «допросить» водителя мэра, но главный аудитор города вновь отправил Анатолия Каширина в прокуратуру.

Андрей Иванов