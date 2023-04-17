В Ярославле возбудили уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве парка

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) при благоустройстве парка Юбилейный в 2021 году, сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы в Юбилейном парке в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Работы в Юбилейном парке в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Дело было возбуждено после проверки прокуратуры Ленинского района Ярославля с участием специалистов контрольно-счетной палаты региона. Подрядчиком установки в парке многофункционального спортивного комплекса по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» выступало ООО «Ярдорремстрой». По мнению ведомства, стоимость установленного оборудования оказалась ниже, чем по проекту, на 1 млн руб.

«В нарушение условий контракта часть тренажеров меньше проектных показателей по размерам и не содержит необходимого функционала, а для маломобильных групп населения было установлено четыре тренажера вместо семи»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Антон Голицын