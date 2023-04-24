Регулятор проявил мягкость

Банк России может изменить целевой показатель вводимого лимита на балансовую валютную позицию банков. Исходный уровень в 20% от капитала оказался излишне консервативным, признают в ЦБ. После переговоров с банками и оценки их балансов регулятор рассмотрит увеличение показателя до 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По результатам дискуссий с банками и оценки их балансов ЦБ решил пересмотреть лимит на балансовую валютную позицию (новый показатель, который в дальнейшем станет обязательным для банков). Об этом “Ъ” сообщили в Банке России.

Регулятор решил ввести новый лимит по итогам финансового кризиса 2022 года, спровоцированного западными санкциями в ответ на военные действия на Украине. Ограничение открытых валютных позиций (ОВП) ЦБ установит с целью смягчения валютных рисков. В опубликованном в конце 2022 года проекте регулятор предложил «довольно консервативный уровень такого лимита (20%)», но теперь решил смягчить его «до уровня порядка 50%», уточнили в ЦБ.

Сейчас ОВП лимитируется как сумма балансовой и внебалансовой позиции, новый лимит вводится в дополнение к существующим. «Это нужно, чтобы банки лучше балансировали активы и привлеченные средства в каждой иностранной валюте, не полагаясь исключительно на производные финансовые инструменты, которые в условиях кризиса могут терминироваться или стать недоступными участникам рынка, что мы видели в прошлом году»,— пояснили “Ъ” в ЦБ.

Валютные позиции — соотношение активов и пассивов в валюте, в случае равенства позиция считается закрытой, в случае несовпадения — открытой. На начало февраля 2023 года, по данным ЦБ, активы банков в инвалюте (до вычета резервов и налога на прибыль) составляли $297,3 млрд, обязательства — $266 млрд. Величина валютного риска на начало февраля 2023 года составляла 18,5% от капитала кредитных организаций. Это существенно выше уровня начала 2022 года — 5,7% от капитала.

Новая редакция документа находится на внутреннем обсуждении в ЦБ, издание ожидается во втором полугодии. Как отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, в банке приветствуют более сбалансированный подход. «Снижать эти риски, безусловно, необходимо, но после такого уровня стресса для валютного рынка, который мы видели в 2022 году, на это уйдет несколько больше времени»,— отмечает господин Хотимский.

Расширение лимитов — во многом вынужденная ситуация, говорит председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов. «Во-первых, инструментов для регулирования ОВП у банков становится все меньше. Во-вторых, сама ОВП меняется по независящим от банков обстоятельствам (например, та же Мосбиржа имеет право принудительно перевести все обязательства в рубли), а в-третьих, оценка валютных активов банков (например, замороженных в НРД) вообще вопрос творческий»,— отмечает господин Скородумов. Поэтому без расширения лимитов банки будут все чаще нарушать их, полагает он. Цель ЦБ, по его оценке, «избежать именно пассивного нарушения, а не дать возможность банкам просто произвольно продавать или покупать больше валюты».

Лимит в 20% стал бы очень чувствительным для сектора, учитывая, что сегодня ряд банков, в том числе крупных, продолжает использовать послабления в части поддержания ОВП либо использует индивидуально согласованные лимиты, поясняет управляющий директор НКР Михаил Доронкин. Кроме того, «новый показатель не учитывает при расчете инструменты хеджирования, к тому же если сейчас ОВП рассчитается от совокупного капитала, то новый лимит — от базового капитала, который, как правило, заметно меньше», уточняет он.

«Наиболее сложная ситуация у банков с большим портфелем еврооблигаций в недружественных валютах (доллар, евро, фунт стерлингов) — такие активы, даже в случае если по ним проходят платежи в рублях, невозможно продать, соответственно, под них необходимо формировать фондирование в соответствующей валюте, что достаточно сложно, тем более если банк находится под санкциями»,— считает господин Доронкин. В результате, говорит он, банки вынуждены либо прибегать к послаблениям, либо использовать достаточно дорогие однодневные свопы для закрытия балансовой позиции.

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов допускает, что у отдельных игроков могут быть проблемы и с лимитом в 50% от капитала, «если до его введения не будет урегулирован вопрос с заблокированными активами в инвалютах». Сложности возможны, добавляет он, если заблокированные активы не разрешат уступить специально созданным под эти цели юрлицам, поставив на баланс вместо них рублевые требования.

Ольга Шерункова