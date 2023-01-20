Банки должны сдержать валютные позиции

ЦБ не будет продлевать послабления по несоблюдению лимитов открытой валютной позиции в евро, о чем просила Ассоциация российских банков. По словам банкиров, основные проблемы были связаны с замороженными активами из-за санкций ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД). Однако сейчас их можно отразить в рублях, из-за чего продление послаблений уже не столь актуально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Банк России отказал кредитным организациям, выступившим с предложением продлить на год послабления в части несоблюдения лимитов по открытой валютной позиции (ОВП) в евро. Ответ регулятора за подписью директора департамента банковского регулирования и аналитики Александра Данилова на письмо Ассоциации российских банков (АРБ) опубликован 19 января. Срок действия послаблений истек в конце 2022 года, но банки (в основном небольшие, именно они просили об этом АРБ) считают, что отменять их нужно лишь «после стабилизации ситуации с ликвидностью в евро».

АРБ в обращении регулятору писала, что «массовый уход клиентов из токсичных валют в российский рубль, юань и другие валюты "дружественных" стран сформировал структурный дисбаланс у российских банков между активами и пассивами, номинированными в иностранных валютах». Но банки не могут «устранить дисбаланс, сняв с баланса активы, сформированные в валютах "недружественных" стран, поскольку рынки еврооблигаций по-прежнему неликвидны, а кредиты, номинированные в валютах этих стран, имеют длинные сроки погашения».

Меры ЦБ по девалютизации балансов только углубили дисбаланс, считают в АРБ. По мнению банкиров, дефицит евро на рынке привел к тому, что ставки по валютным свопам с евро превышают 200% годовых. Но и на таких условиях банки не могут пролонгировать позицию в евро на Московской бирже «и нередко не имеют возможности исполнить свои обязательства перед биржей». «Единственным действенным инструментом для банков в данном случае является покупка евро на баланс с открытием ОВП»,— отмечают АРБ.

По мнению ЦБ, послабление по ОВП использовалось узким кругом банков и «системной необходимости» в нем нет. Регулятор добавляет, что «крайне ограниченное» число банков использовали срочные сделки в евро, включая валютные свопы, в целях регулирования длинной ОВП. Впрочем, в ЦБ допускают при необходимости кратковременное установление индивидуальных значений лимитов ОВП.

Основные проблемы с закрытием ОВП у банков были связаны с замороженными активами, поясняет председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов: «Зависшие в НРД иностранные бумаги и денежные средства (именно в евро, так как США санкции против НРД не вводили) в прошлом году считались валютным активом. Хотя перспектива их превращения в полноценные деньги очень сомнительна, их нельзя использовать, чтобы отдать вкладчикам, совершить платежи и т. п. Нельзя продать и превратить в рубли, но банки были обязаны считать, что у них есть валюта. И нельзя было купить "другие" евро, чтобы иметь запас для расчетов с клиентами,— это нарушает ОВП».

Послабления касались крупных игроков с большими позициями, открытыми в иностранных юрисдикциях, которые одномоментно пришлось закрыть, говорит председатель правления банка «Реалист» Владимир Эльманин. По его словам, за девять месяцев «практически все банки так или иначе проблемы, связанные с превышением ОВП, решили, поэтому необходимость в послаблении отпала сама собой».

Кроме того, добавляет топ-менеджер, с этого года ЦБ разрешил оценивать все проблемные активы в рублях (см. “Ъ” от 17 января), то есть фактически разрешил банкам либо приобрести новые валютные активы, либо избавиться от валютных пассивов путем перевода их в рубли.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов