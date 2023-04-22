Пригожин рассказал о службе сына Дмитрия Пескова в ЧВК «Вагнер» по подложным документам

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что взял Николая Пескова, 33-летнего сына пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на службу в частную военную компанию по подложным документам. Сам Николай Песков сообщил, что за время службы получил медаль «За отвагу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Николая Пескова Фото: Архив Николая Пескова

Впервые о службе Николая Пескова в ЧВК «Вагнер» стало известно из опубликованного 21 апреля интервью Евгения Пригожина военному корреспонденту РИА ФАН Александру Симонову. Сегодня, 22 апреля, Евгений Пригожин подробнее рассказал о службе Николая Пескова. Он рассказал, что Дмитрий Песков обратился к нему «за советом» летом 2022 года.

«Его сын собрался ехать на войну, и отговорить его было бесполезно. В Министерство обороны идти я ему не посоветовал, постольку-поскольку он отсиделся бы там в штабе, либо ушел на мясо. Поэтому по подложным документам я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество»,— рассказал господин Пригожин в аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы.

Как рассказал Евгений Пригожин, Николай Песков прошел трехнедельную подготовку в Молькино в качестве штурмана. «После этого, когда он убыл на Луганск, то необходимо было расширять сводный артиллерийский дивизион, его поставили членом расчета на ''Ураган'' (реактивная система залпового огня.— ''Ъ'')»,— рассказал основатель ЧВК «Вагнер». На Урагане, по его словам, сын представителя Кремля отвечал за транспортно-заряжающую машину. «Их машина очень хорошо работала»,— добавил господин Пригожин.

«Отсидел он там, отработал вернее, минута в минуту, как говорится, от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм, ровно также, как и все. Никто из членов расчета ''Урагана'' не знал о том, что его папа кем-то является»,— заверил Евгений Пригожин.

По словам Евгения Пригожина, Николая Пескова отличало от других только знание английского языка, а также то, что он «выглядел слишком умно». Спустя шесть месяцев службы в рядах ЧВК «Вагнер» сына пресс-секретаря отпустили в отпуск, в котором он находится по сей день.

Сам Николай Песков в опубликованном сегодня интервью военкору Александру Коцу сказал, что попросил отца помочь «правильно связаться» с ЧВК «Вагнер», поскольку на тот момент информации о частной военной компании было не так много (он не уточняет период времени, о котором идет речь). Николай Песков сказал, что решение участвовать в спецоперации было его собственной инициативой с целью «помочь всем, кто там находился». Выбор в пользу ЧВК «Вагнер» он объяснил «их подвигами в Сирии».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков информацию о службе своего сына в ЧВК «Вагнер» пока не комментировал.

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Лусине Баласян