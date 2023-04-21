Пригожин: сын Дмитрия Пескова отслужил в ЧВК «Вагнер» артиллеристом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в беседе с военным корреспондентом Александром Симоновым, опубликованной в Telegram-канале «Позывной Брюс», сообщил, что сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова отслужил в зоне спецоперации на Украине в рядах частной военной компании «простым артиллеристом».

«Из всех моих знакомых, впервые об этом скажу, из всех моих знакомых, один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом, своего сына, который часть жизни в Америке прожил, по-моему, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "Забери его простым артиллеристом". Кстати, отработал абсолютно нормально простым артиллеристом, по колено в грязи, в говне, на "Урагане". Мало кто об этом знает»,— рассказал Евгений Пригожин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Песков

Фото: Архив Николая Пескова Николай Песков

Фото: Архив Николая Пескова

Господин Пригожин не назвал имя сына пресс-секретаря. По-видимому, речь идет о 33-летнем Николае Пескове. С 1990-х годов он жил в Великобритании. В 2010–2012 годах служил в ракетных войсках стратегического назначения РФ, с 2020-го был советником президента Федерации конного спорта России. Господин Пригожин также не уточнил, о каком периоде времени идет речь.

В сентябре 2022 года Николаю Пескову позвонил соратник Алексея Навального Дмитрий Низовцев (объявлен иностранным агентом), представившийся сотрудником органа военного управления, и сказал, что тому нужно явиться в военкомат. Николай Песков тогда ответил, что никуда не поедет и «будет решать этот вопрос на другом уровне».

Господин Низовцев опубликовал беседу в YouTube. Комментируя запись, Дмитрий Песков заявил, что из разговора были вырезаны фрагменты. «Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже»,— сказал тогда пресс-секретарь президента.

Мария Федотова