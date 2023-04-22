Чат-бот Google Bard научился создавать и отлаживать код

Американская компания Google дополнила чат-бот Bard возможностью писать и отлаживать программный код, а также объяснять принципы его работы. Всего искусственный интеллект (ИИ) поддерживает 20 языков программирования, включая Python, C++, Java и JavaScript.

Есть возможность перенести созданный на Python код сразу в среду Google Colab, также система поможет с созданием функций в Google Sheets (Google Таблицы). Bard сможет объяснить, почему код построен тем или иным образом, есть возможность отладки и оптимизации при необходимости. В Google предлагают проверять код, написанный Bard, потому что возможны ошибки или неполный результат.

Чат-бот Bard получил неоднозначные оценки от пользователей, которые заметили в его ответах фейки и конспирологические теории. Ранее The New York Times сообщила, что Google рассматривает возможность добавления целого ряда новых функций ИИ в свою поисковую систему. Также компания собирается внедрить генеративный искусственный интеллект в рекламные инструменты.

Евгений Федуненко