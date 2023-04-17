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Коммерсантъ FM
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NYT: Google собирается добавить новые функции ИИ в свой поиск

Американская корпорация Google рассматривает возможность добавления целого ряда новых функций искусственного интеллекта (ИИ) в свою поисковую систему. Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники внутри компании. Это решение связывают со слухами о возможной предустановке поисковика Bing от Microsoft на смартфоны Samsung.

Google собирается представить набор ИИ-инструментов в мае 2022 года, еще больше проектов раскроют уже осенью. Первоначально доступ к новым функциям получат около 1 млн человек, а до конца года их число увеличится до 30 млн. Тестировать поисковые ИИ-инструменты планируют только в США.

Новый поиск Google сможет писать программный код на основе запроса, а также отвечать на запросы о программировании ПО и искать музыку через разговор с чат-ботом. Среди тестируемых продуктов инструмент Gifi, который будет способен генерировать картинки в результатах поиска. Функция Tivoli Tutor сможет обучить новому языку через текстовые беседы, а инструмент Searchalong позволит задавать вопросы чат-боту во время просмотра страниц в браузере Google Chrome и узнавать, например, о мероприятиях неподалеку от забронированной гостиницы.

Источники NYT сообщают, что в Google считают поисковик Bing с ИИ-функционалом самым серьезным испытанием для компании за 25 лет. Ранее Google представила свой чат-бот Bard, однако на презентации ИИ ошибся, а в дальнейшем чат-бот был замечен в цитировании конспирологических теорий и фейков. В отличие от Bard новые ИИ-инструменты Google будут содержать рекламу.

Евгений Федуненко

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