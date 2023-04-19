Путин попросил губернатора Камчатки подготовить предложения о помощи после извержения

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил губернатора Камчатского края Владимира Солодова своевременно подготовить предложения о необходимой региону помощи после извержения вулкана Шивелуч. Таким образом глава государства отреагировал на слова господина Солодова о намерении обратиться за помощью в правительство в связи с тем, что большой объем пепла до сих пор остается на земле.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Губернатор уточнил, что содействия со стороны правительства потребует обеспечение дополнительного диспансерного наблюдения групп риска и детского оздоровления. К решению этих вопросов глава региона также намерен привлечь институт пульмонологии. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в ходе совещания, что правительство следит за ситуацией и окажет необходимую помощь в случае необходимости.

Губернатор добавил, что местные власти внимательно «всех мониторят» и удостоверяются в отсутствии угроз, а врачи обходят все домовладения без исключения. Глава региона также сообщил, что местные школьники временно перешли на дистанционное обучение в связи с извержением. «Если дети в школу не ходят, то, значит, все-таки угроза здоровью, наверное, есть»,— прокомментировал президент слова господина Солодова (цитата по ТАСС).

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось 10 апреля. Толщина слоя вулканического пепла за четыре часа достигла 8,5 см. Этот пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет. В поселках Козыревск и Майское из-за пеплопада отключалось энергоснабжение. Росавиация предписала перевозчикам корректировать маршруты из-за извержения.

Подробнее — в материале «Облачно, возможны осадки в виде пепла».

Эрдни Кагалтынов