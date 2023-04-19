Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин попросил губернатора Камчатки подготовить предложения о помощи после извержения

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил губернатора Камчатского края Владимира Солодова своевременно подготовить предложения о необходимой региону помощи после извержения вулкана Шивелуч. Таким образом глава государства отреагировал на слова господина Солодова о намерении обратиться за помощью в правительство в связи с тем, что большой объем пепла до сих пор остается на земле.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Губернатор уточнил, что содействия со стороны правительства потребует обеспечение дополнительного диспансерного наблюдения групп риска и детского оздоровления. К решению этих вопросов глава региона также намерен привлечь институт пульмонологии. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в ходе совещания, что правительство следит за ситуацией и окажет необходимую помощь в случае необходимости.

Губернатор добавил, что местные власти внимательно «всех мониторят» и удостоверяются в отсутствии угроз, а врачи обходят все домовладения без исключения. Глава региона также сообщил, что местные школьники временно перешли на дистанционное обучение в связи с извержением. «Если дети в школу не ходят, то, значит, все-таки угроза здоровью, наверное, есть»,— прокомментировал президент слова господина Солодова (цитата по ТАСС).

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось 10 апреля. Толщина слоя вулканического пепла за четыре часа достигла 8,5 см. Этот пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет. В поселках Козыревск и Майское из-за пеплопада отключалось энергоснабжение. Росавиация предписала перевозчикам корректировать маршруты из-за извержения.

Подробнее — в материале «Облачно, возможны осадки в виде пепла».

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Пеплопад на Камчатке

Предыдущая фотография
12 апреля около 10:00 по местному времени (2:00 мск) вулкан Шивелуч выбросил столп пепла высотой 10 км над уровнем моря

12 апреля около 10:00 по местному времени (2:00 мск) вулкан Шивелуч выбросил столп пепла высотой 10 км над уровнем моря

Фото: ИВиС ДВО РАН

В некоторых местах слой пепла, выпавшего после извержения вулкана, достиг 20 см

В некоторых местах слой пепла, выпавшего после извержения вулкана, достиг 20 см

Фото: кадр видео Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Пепловый шлейф составляет около 350 км

Пепловый шлейф составляет около 350 км

Фото: ИВиС ДВО РАН

В Козыревске (на фото) слой пепла составил 6–8 см

В Козыревске (на фото) слой пепла составил 6–8 см

Фото: ИВиС ДВО РАН

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Фото: @bondarenko_ukmr

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Фото: Правительство Камчатского края

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

Фото: Правительство Камчатского края

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Фото: Правительство Камчатского края

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Фото: @bondarenko_ukmr

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Фото: @bondarenko_ukmr

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Фото: @bondarenko_ukmr

Следующая фотография
1 / 14

12 апреля около 10:00 по местному времени (2:00 мск) вулкан Шивелуч выбросил столп пепла высотой 10 км над уровнем моря

Фото: ИВиС ДВО РАН

В некоторых местах слой пепла, выпавшего после извержения вулкана, достиг 20 см

Фото: кадр видео Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Пепловый шлейф составляет около 350 км

Фото: ИВиС ДВО РАН

В Козыревске (на фото) слой пепла составил 6–8 см

Фото: ИВиС ДВО РАН

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Фото: @bondarenko_ukmr

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Фото: Правительство Камчатского края

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

Фото: Правительство Камчатского края

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Фото: Правительство Камчатского края

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Фото: @bondarenko_ukmr

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Фото: @bondarenko_ukmr

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Фото: @bondarenko_ukmr

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...