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Коммерсантъ FM
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В Курской области пограничники сбили украинский беспилотник

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пограничники в Суджанском районе сбили украинский беспилотник. В своем Telegram-канале глава региона показал фотографии небольших остатков от беспилотника.

Ранее сегодня, 21 апреля, господин Старовойт рассказал, что украинский дрон-камикадзе атаковал трактор у села Гуево в Суджанском районе. Техника пострадала, но водитель избежал ранения.

В Курской области, как и в других приграничных регионах России, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Различные районы региона не раз подвергались атакам беспилотников. Например, в декабре 2022 года в результате атаки БПЛА в Курской области загорелся нефтенакопитель. Тогда более 200 человек боролись с огнем больше суток.

В октябре ВСУ с помощью беспилотников атаковали электрическую подстанцию, расположенную на окраине Суджи.

Власти Курской области не называли общее количество атак с помощью беспилотников, которые были совершены с начала специальной военной операции. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков накануне, 20 апреля, сообщил, что в регионе более чем за год насчитали 2276 обстрелов, а также 326 случаев применения БПЛА.

Сергей Толмачев, Воронеж

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