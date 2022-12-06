В Курской области в результате атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель

Беспилотник нанес удар в районе аэродрома в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. В результате загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет.

«Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте»,— написал господин Старовойт в Telegram.

В Курской области до сегодняшнего дня, 6 декабря, действует повышенный режим террористической опасности. Власти региона регулярно рассказывают об обстрелах со стороны Украины. Вчера, 5 декабря, в результате обстрела в области получили повреждения два десятка домов. Также были атакованы военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях с помощью предположительно реактивных беспилотников Ту-141 «Стриж».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Стрижи налетели».

Лаура Кеффер