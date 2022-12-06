Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Курской области в результате атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель

Беспилотник нанес удар в районе аэродрома в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. В результате загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет.

«Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте»,— написал господин Старовойт в Telegram.

В Курской области до сегодняшнего дня, 6 декабря, действует повышенный режим террористической опасности. Власти региона регулярно рассказывают об обстрелах со стороны Украины. Вчера, 5 декабря, в результате обстрела в области получили повреждения два десятка домов. Также были атакованы военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях с помощью предположительно реактивных беспилотников Ту-141 «Стриж».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Стрижи налетели».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...