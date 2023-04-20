Минобороны объяснило взрыв в Белгороде нештатным падением боеприпаса с Су-34

Минобороны России сообщило, что сегодня вечером, 20 апреля, при выполнении полета Су-34 ВКС над Белгородом «произошел нештатный сход авиационного боеприпаса». В ведомстве уточнили, что уже проводят расследование. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что пострадали два человека.

«20 апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет»,— говорится в пресс-релизе министерства обороны, которое приводят госагентства.

Господин Гладков рассказал, что после ЧП создан информационный штаб, который собирает все данные о повреждениях в городе. «Есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте»,— написал он в Telegram.

Кроме того, повреждены четыре автомобиля и были выявлены разрушения в четырех квартирах в многоквартирном доме по улице Шаландина. Всем жителям пострадавших квартир предложили временно разместиться в гостинице. «По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд»,— пообещал господин Гладков.

Взрыв произошел на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина, в десятках метров от жилых домов. В результате там образовалась воронка радиусом 20 м, повалило находившиеся поблизости столбы линии электропередачи. На место происшествия прибыли мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев, а также все оперативные и аварийные службы.

Подробности — в материале «Ъ» «Белгородская воронка».

Лаура Кеффер