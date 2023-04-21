«Северсталь» продала единственного дистрибутора в ЕС итальянской Marcegaglia

Латвийская компания Sia Severstal Distribution (SSD), принадлежащая российской «Северстали», продана итальянской Marcegaglia. В рамках сделки Marcegaglia отошли подразделения SSD в Польше и Украине. SSD — единственный актив «Северстали» в ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сумма сделки не раскрывается. Средства, вырученные от сделки, не поступили на счет «Северстали». Они будут заморожены на счете условного депонирования пока сохраняется действие режима санкций ЕС.

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов попал в снакционный список ЕС 28 февраля 2022 года. 14 марта ЕС ввел запрет на импорт российской стали. 30 ноября господин Мордашов сообщил, что «Северсталь» потеряла $400 млн из-за арестов западных складов и счетов.

«Санкции ЕС в отношении Алексея Мордашова, по сути, сделали невозможной деятельность нашего дистрибуционного подразделения в Европе. Несмотря на эти ограничения, которые мы считаем необоснованными и незаконными, нам важно, чтобы наши коллеги из SIA Severstal Distribution сохранили рабочие места, а активы, которые мы развивали много лет, продолжили работу»,— говорится в комментарии «Северстали» (цитата по Reuters).

Главное управление по конкуренции Еврокомиссии одобрило сделку по продаже «Северсталью» активов итальянской Marcegaglia 5 апреля 2023 года. В Marcegaglia сообщили, что сделка позволит компании укрепить присутствие в Северной Европе и странах Балтии, где до сих пор она не присутствовала.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Сталь не гнется под санкциями».

Мария Федотова