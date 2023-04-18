История переворотов в Судане

По подсчетам экспертного центра Center for Systemic Peace (CSP) и статистического портала Statista, начиная с 1956 года в Судане зафиксировано по крайней мере 35 переворотов (включая неудачные и предотвращенные на стадии заговора). Успехом завершились шесть. Последний произошел совсем недавно, в октябре 2021 года, и привел к власти Переходный суверенный совет во главе с генералом армии Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

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С прошлой недели в Судане происходит вооруженное противостояние между армией и крупнейшим вооруженным формированием в стране — Силами быстрого реагирования. Его причиной стала планируемая интеграция последних в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению. В ходе боев погибли уже 180 человек, ранения получили более 1800. Международные посредники пытаются вести переговоры с обеими сторонами конфликта, но пока безрезультатно. Существуют опасения, что противостояние может привести к гуманитарной катастрофе в стране и распространиться на весь регион. Подробнее о ситуации в Судане читайте здесь.