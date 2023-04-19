Комитет врачей Судана сообщил о прекращении работы 39 больниц из-за боестолкновений

Как минимум 39 из 59 основных больниц в Судане приостановили работу в связи с вооруженными столкновениями между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР), сообщили в Комитете врачей республики. По последним данным, число погибших в боестолкновениях выросло до 270 человек.

«По состоянию на 18 апреля 2023 года (четвертый день столкновений) из 59 основных больниц в столице и штатах, прилегающих к районам боевых действий, 39 приостановили работу»,— говорится в отчете Комитета врачей Судана, опубликованном в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

С прошлой недели в Судане происходит вооруженное противостояние между регулярной армией и СБР. Его причиной стала планируемая интеграция последних в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению.

Оперативный центр министерства здравоохранения Судана по чрезвычайным ситуациям сообщал о 270 погибших и более 2,6 тыс. раненых. Среди погибших и раненых — иностранные граждане и три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

Подробнее о столкновениях — в материале «Ъ» «Судные дни Судана».